Новый БВС Zala Zarya-1M усилит подразделения МЧС в Саратовской области

Спасательные подразделения Саратовской области ввели в эксплуатацию Zala Zarya-1M. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, основная особенность этой модели БВС по сравнению с вертолетными типами — большая дальность и продолжительность полета. Радиус действия Zarya-1M – 50 километров, время работы аккумулятора — 230 минут. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэроскан».

Комплекс оснащен современным оборудованием, включая HD-камеры и тепловизор, что позволяет эффективно работать как днем, так и ночью, а также в сложных погодных условиях — во время дождя или тумана. Платформа поддерживает установку широкого спектра полезных нагрузок: дозиметров, систем оповещения, видеокамер высокого разрешения и другого специализированного оборудования. Для оперативного анализа информации на борту используются алгоритмы искусственного интеллекта, которые автоматически обрабатывают полученные данные, что значительно ускоряет принятие решений в чрезвычайных ситуациях.

По данным ведомства, управлять Zala Zarya-1M допущены пять специально подготовленных операторов, которые несут службу в разных районах области. Они будут привлекаться к совместной работе во время учений и реальных происшествий. БВС планируется активно использовать для мониторинга паводковой обстановки, выявления очагов пожаров и для решения других задач спасателей. Это позволит специалистам точнее прогнозировать развитие событий, своевременно привлекать дополнительные силы и минимизировать возможный ущерб.

На сегодняшний день специализированные беспилотные комплексы Zala Zarya различных модификаций эксплуатируются подразделениями МЧС России более чем в 60 городах страны.

