В сервисе доставки личных посылок маркетплейса Ozon появилась безопасная сделка

В сервисе доставки личных вещей клиентов одного из крупнейших российских маркетплейсов Ozon «Посылка» появилась безопасная сделка — теперь личные отправления между пунктами выдачи заказов по всей стране (и с курьером) можно отправлять с гарантированной выплатой отправителю. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Безопасная сделка — это простой способ расчетов: сумма резервируется в «Ozon Банке» и переводится отправителю только после того, как получатель заберёт посылку и проверит её в пункте выдачи или у курьера. Если доставку отменили или от посылки отказались, деньги возвращаются получателю.

Подключить услугу можно только при создании доставки в приложении Ozon: в разделе «Доставка посылок» включите «Безопасную сделку» и укажите сумму — дальше статус будет виден на странице посылки. Для клиентов, использующих для оплаты карту «Ozon Банка», комиссии нет. При оплате картой другого банка комиссия за использование сервиса составит 1,89% от суммы.