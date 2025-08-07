Ozon впервые получил чистую прибыль

Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon впервые получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами. По итогам II квартала 2025 г. она составила 359 млн руб., тогда как этот же период 2024 г. компания закончила с убытком в 28 млрд руб.



Первая прибыль

Ozon впервые получил чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами. Во II квартале 2025 г. она составила 359 млн руб. по сравнению с убытком в 28 млрд руб. во II квартале 2024 г., говорится в опубликованном компанией отчете с неаудированными финансовыми результатами квартала.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 330% год к году до 179,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) достиг рекордного значения в 39,2 млрд руб. EBITDA сегмента E-сommerce — 24,5 млрд руб. (против убытка в 6 млрд руб. во II квартале 2024 г.). EBITDA финтех-сегмента — 14,7 млрд (плюс 149% год к году), указано в сообщении.

Складские площади Ozon за отчетный период увеличились на треть год к году — до 3,7 млн кв. м. Количество пунктов выдачи (ПВЗ) за год стало больше на 45%. На данный момент их более 75 тыс.

Финтех — один из драйверов роста выручки

Основными драйверами представители компании назвали рост выручки от услуг и процентной выручки финтеха. Причем выручка от услуг показала двукратный рост год к году (100%), а процентная выручка финтеха выросла почти в три раза (плюс 198% год к году). Прибыль финтеха до налогообложения также выросла почти в три раза — до 13,1 млрд руб.

Ozon — один из трех крупнейших российских маркетплейсов наряду с «Яндекс Маркетом» и Wildberries, и у каждого участника этого трио к настоящему моменту есть свои банки. Более того, все трое вышли на рынок финансовых услуг почти одновременно.

Ozon сделал это в апреле 2021 г., купив «Оней банк» и превратив его в «Ozon банк». В августе 2025 г. «Ozon банк» начал выдавать клиентам полноценные кредитные карты. А незадолго до этого, в июле 2025 г., установил первые собственные банкоматы — их пока всего 12, и они доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Число активных клиентов финтех-вертикали Ozon, согласно квартальному отчету, достигло 34,4 млн. На 30 июня 2025 г. сумма средств клиентов на текущих счетах, вкладах и депозитах составила 348,6 млрд руб.

Все начиналось с интернет-магазина

Ozon начал работу 9 апреля 1998 г. в качестве интернет-магазина и продавал первое время книги, видео, CD и DVD. В 2008 г. его оборот достиг $102,4 млн., 32,2% в котором уже составляли электроника, фототехника и мобильные телефоны

Осенью 2022 г. CNews писал, что компания в результате крупного пожара на складе в Подмосковье получила огромный убыток, который оценила в 10,8 млрд руб.

Длительное время основными акционерами Ozon были американский фонд Baring Vostok и АФК «Система». В конце 2022 г. Baring Vostok договорился о продаже большей части своей доли в Ozon фонду «Восток Инвестици». Однако завершение сделки затянулось. Лишь в начале 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал разрешение на продажу долей Baring Vostok в Оzon и «Ренессанс Страховании».

Акционеры Ozon приняли 27 декабря 2024 г. решение о перерегистрации компании с Кипра в российскую юрисдикцию.