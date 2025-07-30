«Ozon Банк» установил первые собственные банкоматы

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге установлены 12 банкоматов «Ozon Банка». До конца 2025 г. сеть увеличится до 350 устройств, они появятся и в других городах России – актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи Ozon, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Клиенты, как и прежде, смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров.

«За несколько лет мы вырастили небольшой портфель финансовых сервисов в полноценный банк, которым пользуются миллионы людей. Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен оффлайн-контакт с банком, поэтому мы решили не только продолжить свое онлайн-развитие, но и “выйти в мир” с помощью банкоматов. До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после примем решение о дальнейшем масштабировании», – сказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

В банкомате клиент сможет снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard (выпущенных банками России). В будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка.