Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе

Ozon оценил в 10,8 млрд руб. свои убытки от пожара на складе в Подмосковье. Компания еще не получила страховые выплаты, причем их размер может не покрыть убытки.

Убытки Ozon от пожара на складе в Новой Риге

Интернет-ритейлер Ozon сообщил, что оценил в 10,8 млрд руб. свои убытки от пожара в Подмосковье. Об этом говорится в отчете компании за III квартал 2022 г. В указанную сумму входят оценка для стоимости товаров компании, обесценивание и списание ее активов, а также оценка компенсации ущерба в пользу третьих лиц.

Пожар произошел 3 августа 2022 г. на складе на Новорижском шоссе, расположенном в районе города Истра. Возгорание произошло на территории площадью 55 тыс. кв. м и было локализовано на территории площадью 55 тыс. кв. м. На территории площадью 22 тыс. кв. м обрушилась кровля.

Более тысячи сотрудников Ozon было эвакуировано. При пожаре пострадало 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим крупный пожар.

Расчеты Ozon с продавцами товаров

В складе на Новой Риге находился фулфилмент-центр (фулфилмент — комплекс услуг интернет-магазина с момента оформления клиентом заказа до получения им покупки) для марктеплейса (площадка для продажи товаров сторонних продавцов).

Ozon оценил убытки от пожара на своем складе

По состоянию на сентябрь 2022 г. Ozon произвел выплаты большинству продавцов, хранивших товары на данной площадке. Расчеты с остальным продавцами должны быть завершены до конца 2022 г.

Выплаты Ozon от страховщиков

В Ozon также сообщили, что ведут консультации со страховыми компаниями на предмет выплат компенсаций из-за пожара. На конец сентября 2022 г. компания таких выплат не получала. В Ozon подчеркивают, что объем страховых выплат, которые получит компания, может не покрыть убытков.

Между тем, в августе 2022 г. «Ингострах» сообщал, что имуществе склада Ozon на Новой Риге было застраховано на 11 млрд руб., включая товарно-материальные ценности, оборудование и инвентарь. «Иногстарх» обещал выполнить все свои обязательства в полном объеме. Кроме того, Ozon сообщал, что еще на 1 млрд руб. застрахована ответственность компании в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Сколько Ozon платил за склад на Новой Риге

Склад на Новой Риге был арендован Ozon у компании «Индустриальный парк “Ориентир запад-I”», владеющей в этом районе земельным участком площадью 229,8 тыс. кв. м Данный участок заложен в Альфа-банке.

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Договор аренды был заключен в 2020 г. Согласно нему, Ozon арендует складские помещения площадью 121,5 тыс. кв. м, офисные помещения площадью 13,7 тыс. кв. м, помещения для хранения опасных товаров площадью 5,4 тыс. кв. м и контрольно-пропускные пункты (КПП) площадью 1,1 тыс. кв. м.

Цена годовой аренды одного кв. м для складских помещений составляет 3,9-4 тыс. руб., для офисных помещений — 2,8 тыс. руб., для помещений с опасными веществами и для КПП — 8 тыс. руб. Плата за обслуживание помещения составляет 1,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Парковочное пространство предусматривает размещение 150 легковых авто, 96 грузовиков и 24 автобусов. Ежемесячная плата за одно парковочное место для авто составляет 3 тыс. руб, для грузовиков — 8 тыс. руб., для автобусов — 5 тыс. руб. Таким образом, расходы Ozon на аренду указанного склада можно оценить в 706 млн руб.

Как Ozon решал проблемы с товарами после пожара

Для того, чтобы нивелировать последствия от возгорания склада на Новой Риге, Ozon ускорил запуск новых складов в Москве и Нижнем Новгороде. Компания также ввела услуга приема товаров от продавцов в своих терминалах (pick-up).