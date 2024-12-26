Ozon: в топе подарков на Новый год — товары для дома, парфюмерия, дорогая электроника и детские конструкторы

В 2024 г. покупатели Ozon чаще выбирают в качестве подарков на Новый год товары для дома, модные аксессуары, наборы косметики, смартфоны и компьютеры, игровые консоли. Самыми популярными детскими категориями стали игрушки, товары для творчества, книги. Ozon проанализировал покупательские предпочтения в первые две недели декабря 2024 г. по сравнению с сопоставимым периодом в ноябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В первой половине декабря 2024 г. спрос на товары для дома вырос больше, чем 50% в штуках по сравнению с этим же периодом в ноябре 2024 г. Более высокими темпами растут покупки товаров для праздника (в первую очередь, гирлянд), домашнего текстиля — особенно полотенец и столового текстиля. Многие покупатели выбирают в подарок товары из категории «Кухня» — например, наборы бокалов, сервизы, посуду для чая и кофе. Как всегда в топе в предновогодний период — декор для дома.

В категории бьюти-товаров растет популярность парфюмерии и подарочных наборов косметики — спрос на них вырос в два раза по сравнению с ноябрем 2024 г. Покупка парфюмерии в целом стала новым трендом на площадке. Клиенты готовы к экспериментам — товары, которые раньше традиционно выбирали оффлайн, привыкают приобретать в онлайне. Так, в первой половине декабря 2024 г. спрос на ароматы вырос в 1,5 раза год к году.

Среди модных аксессуаров самыми востребованными стали украшения из серебра — спрос на них вырос в 1,3 раза к ноябрю 2024 г. в штучном выражении. Чаще всего покупатели выбирают в подарок серебряные серьги, кольца и подвески.

Также клиенты Ozon в декабре 2024 г. стали чаще заказывать ноутбуки, смартфоны и игровые консоли — покупки стационарных устройств выросли в 1,5 раза, портативных — в 1,4. Чаще всего предпочтение отдают стационарным консолям Playstation 5 и портативным Steam Deck. Среди смартфонов лидируют девайсы Apple, в ноутбуках чаще всего выбирают устройства от Аsus, Lenovo, Machreator.

Детям под елку: конструкторы, книги и наборы для творчества

Для детей покупатели Ozon тоже приготовили подарки. Под елкой окажутся игрушки, книги и наборы для творчества. Одним из самых популярных презентов станут конструкторы — в декабре спрос на них вырос в 1,8 раза по сравнению с ноябрем 2024 г. Также многие дети получат в подарок радиоуправляемые и мягкие игрушки.

Покупки товаров для хобби и творчества в декабре 2024 г. выросли в 1,3 раза. В этой категории чаще всего покупали настольные игры, товары для рисования и рукоделия.

Книга остается лучшим подарком и в этом году. Среди детских книг популярны новогодние комплекты из нескольких изданий, адвент календаря и набора для творчества. Среди литературы Young adult в 2024 г. покупатели часто выбирают издание Анны Джейн «Восхитительная ведьма».

Для новогоднего стола

Продажи продуктов питания в декабре 2024 г. выросли в 1,3 раза по сравнению с ноябрем 2024 г. — россияне готовятся к новогоднему застолью. Например, спрос на консервированные овощи (например, оливки, грибы и др.) вырос почти в 1,8 раза. Популярность подарочных наборов конфет увеличилась в 4,6 раза в штучном выражении.

На Ozon покупают не только продукты для новогоднего застолья, но и сами столы — чтобы было где собрать семью и друзей в главную ночь года. Спрос на раскладные обеденные столы в первой половине декабря 2024 г. вырос почти в 1,5 раза в штуках по сравнению с ноябрем 2024 г.

Что покупают к Новому году клиенты «Ozon Банка»

Дебетовая «Ozon Карта» остается самым популярным инструментом оплаты заказов на маркетплейсе, при этом растет объем платежей за пределами Ozon – уже более 30% оборота по карте приходится на внешние траты.

Клиенты Ozon Банка в первой половине декабря 2024 г. стали чаще покупать книги: спрос на категорию вне маркетплейса вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом ноября 2024 г. К популярным покупкам перед Новым годом также относятся косметика (количество платежей за нее выросло на 18%), электроника и бытовая техника (рост на 13,5%) и сувениры (+21%). Помимо этого, клиенты банка стали чаще оплачивать картой такси — количество операций выросло на 18%, а также увеличился спрос на каршеринг — заказы выросли на 28%.

В первые две недели декабря 2024 г. пользователи стали чаще оплачивать фитнес (количество операций в начале декабря 2024 г. выросло почти на треть) и посещать салоны красоты (рост на 18,5%).