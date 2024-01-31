Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года

R-Style Softlab, компания-разработчик программного обеспечения и системный интегратор, по итогам 2023 г. увеличила выручку на 28%, до 1,93 млрд руб. (2022г.— 1,5 млрд руб.), чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза: с 119 млн до 280 млн руб. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

R-Style Softlab оказывает услуги технологического развития и сопровождения цифровых финансовых продуктов более чем 60 российским банкам (включая банки топ-10), а также восьми кредитным организациям СНГ. Программные продукты R-Style Softlab (автоматизированные банковские системы, системы дистанционного банковского обслуживания и аналитики, а также решения для работы на финансовых рынках и др.) обеспечивают бесперебойную работу практически каждого пятого банка в России.

В 2023 г. компания реализовала более 10 крупных проектов внедрения в кредитных учреждениях России и СНГ, а также вывела на рынок новые цифровые продукты: импортозамещенную платформу взаимодействия с государственными информационными системами – RS-Connect Pro 2.0 (включена в реестр российского ПО); систему для обеспечения работы выездных менеджеров – RS-Digital:Remote; сервис по работе с самозанятыми – RS-InterBank: Self.

На стек российских технологий была также переведена платформа для построения централизованного корпоративного хранилища, формирования отчетности и BI-аналитики RS-DataHouse. В стадии финального тестирования находится проект импортозамещения флагманского продукта компании АБС (RS-Bank v.6), уже в апреле 2024 г. R-Style Softlab представит рынку систему, работающую на российских технологиях (PostgreSQL, Astra Linux).

Полученную экспертизу в части перевода ИТ-систем с решений зарубежных компаний на российские аналоги R-Style Softlab тиражирует на рынок, обеспечивая цифровую трансформацию ведущих российских компаний финансового, агропромышленного секторов экономики.

В 2023 г. R-Style Softlab развивала направление системной интеграции, увеличив число вендоров партнерского хаба до 67 российских компаний. Количество типов партнерских продуктов увеличено до 50 единиц, а количество решений, представленных на «продуктовой полке» – до 120. Компания получила партнерский статус ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения и производителей оборудования: «1С», ГК «Астра», «Ред Софт», Postgres Professional, «Гравитон», Yadro, КЭДО HRLink, Visiology и др.

Благодаря развитию собственной продуктовой линейки и партнерских программ R-Style Softlab предлагает рынку комплексные программы ИТ-трансформации, включая замену оборудования, переход на отечественные решения базового и системного ПО, миграцию на российские аналоги корпоративных информационных систем и ПО для отдельных бизнес-направлений.

Компания приступила к работе по новым направлениям цифровой трансформации в сегменте АПК, в HR-автоматизации, импортозамещении, биометрии и информационной безопасности, искусственного интеллекта (AI). Являясь сертифицированным партнером «1С», компания помогает обеспечить миграцию автоматизированных процессов с SAP на решения «1С» с проектированием информационной архитектуры и серверной инфраструктуры. Кроме того, в 2023 г. компания начала проект по автоматизации и обеспечению технологического суверенитета государственных аграрных вузов. По итогам развития направления комплексной цифровизации своих клиентов компания впервые вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг. Развитие новых продуктовых направлений и выход на новые рынки позволили увеличить показатели узнаваемости бренда R-Style Softlab в ИТ-направлении сектора АПК до 24%, финансового сектора – до 86%.

Генеральный директор R-Style Softlab Сергей Машурин: «Мы очень довольны результатами 2023 г., все показатели нашей деятельности показывают устойчивый рост. Мы существенно расширили свои рыночные возможности по направлениям собственной разработки и системной интеграции. И главное – финансовые результаты подтверждают рыночный вектор развития R-Style Softlab: при серьезном увеличении портфеля совместных проектов с РСХБ рост выручки компании по этому направлению составил 11% к 2022 г., а по направлению внешних коммерческих клиентов – целых 53%».

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Значимыми проектами в банках-партнерах стали работы по внедрению АБС RS-Bank V.6. в ПРИО-Внешторгбанке, расширение возможностей АБС в банке «Свой банк» с подключением нового функционала, cтарт проекта по миграции на АБС RS-Bank V.6 в «Алтайкапитал», развитие системы по работе на финансовых рынках в российском банке внешнеэкономической деятельности, реализация отчетных форм ЦБ для крупнейших российских банков. В рамках внедрения модулей для эффективного взаимодействия с ГИС платформы RS-Connect компания реализовала проекты в банках МСП, «Финам», НКО «Расчетные решения», ПРИО-Внешторгбанке, а также начала оказывать консалтинговую помощь по внедрению коннекторов в «Озон-банке». Всего в 2023 г. компания вывела на рынок пять новых модулей («коннекторов»), позволяющих компаниям быстро и эффективно организовывать онлайн-взаимодействие с ГИС.

В 2023 г. компания R-Style Softlab вышла на новый уровень ИТ-зрелости, повысив свои показатели технологической надежности, сделала большой шаг вперед в направлении корпоративного, маркетингового, коммерческого развития. По итогам аудита процесса управления ИТ-ресурсами в компании, проведенного Axenix в августе 2023 г., уровень зрелости ИТ-процессов R-Style Softlab был оценен на 3 балла (оптимальный уровень зрелости, наблюдаемый в наибольшем количестве ИТ-компаний РФ) из 5 возможных. Всего за полгода компания реализовала комплекс мероприятий по автоматизации собственной деятельности, и уже в декабре 2023 г. получила оценку 4,18, что выше среднего уровня ИТ-компаний в России.

Также R-Style Softlab укрепила свои позиции в странах СНГ и продолжила реализовывать проекты в финансовых организациях Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии. Финансовые показатели компании по направлению СНГ продемонстрировали рост выручки на 31% к 2022 г. В рамках сотрудничества с банком из Киргизии компания внедрила в АБС возможность работать в соответствии с исламскими принципами финансирования. Успех проекта позволил тиражировать технологию и предложить новый продукт не только клиентам из стран СНГ, но и российским финансовым организациям, а также компаниям стран Ближнего Востока.

В 2024 г. компания намерена продолжить разработку и тиражирование передовых технологий для цифровой трансформации российских предприятий и компаний СНГ, нарастить портфель проектов в рамках развития партнерского хаба, а также продолжить оказывать бесперебойную поддержку банкам-партнерам, обеспечивая высокий уровень клиентского сервиса.

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R-Style Softlab — российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов. Компания основана в 1994 г. Предлагает как готовые решения для цифровизации организаций, так и индивидуальные ИТ-проекты для кредитных организаций, страховых компаний, предприятий агросектора, государственных институтов и госкорпораций. Линейка продуктов компании включает решения для фронт-офиса, системы хранения и анализа данных, автоматизированные банковские системы и платформы для управления деятельностью на финансовых рынках, инструменты для взаимодействия с государственными информационными системами, а также продукты для цифровой трансформации бизнеса.