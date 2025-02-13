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Совкомбанк Технологии

Совкомбанк Технологии


13.02.2025 Чат-бот на основе ИИ от Совкомбанка получил премию HR Impact 1
07.08.2024 «Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске 2
11.06.2024 Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
15.03.2023 «Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ 1
02.09.2022 Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов 1
01.09.2022 «Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 2
15.07.2022 Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022 1
24.03.2022 Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных 1
25.02.2022 США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек» 2
03.02.2022 Совкомбанк и его ИТ-дочка будут работать из пятизвездочного отеля в Турции 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Совкомбанк Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 2
Softline - Софтлайн 2850 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 41 2
Теко НПК 430 2
Ростелеком 9750 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ЦТБ - Цифровые технологии будущего 3 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Совкомбанк ПАО 258 12
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Альфа-Банк 1778 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Газпром ПАО 1345 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром нефть 622 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Транснефть 301 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Best2Pay - Бест2пей 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 19 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5314 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1976 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11225 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5094 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4190 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3128 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2287 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 761 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 1
Application store - магазин приложений 1211 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7411 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2500 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2164 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 492 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2481 1
Фотобанк - Photobank 167 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 960 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12107 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 84 1
Стандартизация - Standardization 2139 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2740 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 766 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 2
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Apple - App Store 2903 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 1
Цифровое Подмосковье - Цифровые технологии Подмосковья 2 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 19 1
Литовченко Вячеслав 4 4
Борис Альберт 19 3
Новиков Павел 99 2
Хотимский Сергей 8 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Пахомов Александр 64 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 13 1
Куртяник Надежда 267 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145478 8
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1680 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 3
НКО - Некоммерческая организация 507 3
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 207 1
Английский язык 6661 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2338 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5042 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 453 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 597 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 675 1
Кредитование - Рефинансирование 141 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 797 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1330 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 539 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2847 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 2
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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