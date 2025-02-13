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Чат-бот на основе ИИ от Совкомбанка получил премию HR Impact

Корпоративный чат-бот «Сова» взял первое место в номинации Digital Transformation на премии HR Impact.

Интеллектуальный помощник

Чат-бот «Сова» — это интеллектуальный помощник, разработанный специалистами ИТ-компании Совкомбанк Технологии, для упрощения работы сотрудников и повышения эффективности внутренних процессов. Проект был впервые представлен на корпоративном конкурсе стартапов Лига Достижений, после чего его успешно масштабировали и внедрили в бизнес-процессы группы компаний. Чат-бот представляет собой единую точку входа для решения множества задач, что делает его незаменимым инструментом в повседневной работе.

Что умеет чат-бот

Благодаря внедрению «Совы» в корпоративные системы, сотрудники получили возможность быстро находить ответы на свои вопросы и оперативно получать необходимую информацию. Чат-бот также помогает в решении кадровых задач, таких как расчёт отпускных, авансовых отчётов и информации, связанной с командировками. Это позволило оптимизировать работу многих отделов, высвободив ресурсы для решения более приоритетных задач.

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На церемонии вручения премии

Жюри премии отметили интеграцию чат-бота с пятью передовыми технологиями искусственного интеллекта. «Сова» может не только предоставлять текстовые ответы, но и генерировать изображения, что расширяет функциональные возможности корпоративного чат-бота.

ИТ-специалисты разработали «Сову» с учётом не только рабочих задач, но и развития корпоративной культуры. Чат-бот может предоставить информацию о социальных программах, спортивных мероприятиях и других инициативах, что делает его важным элементом внутренней коммуникации.

HR Impact — премия, направленная мотивировать HR-специалистов внедрять актуальные стратегии, подходы и технологии в управление персоналом.

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