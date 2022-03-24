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Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных

Совкомбанк присоединится к госпрограмме поддержки трудоустройства безработных. На сегодняшний день в банке и компаниях группы открыто более тысячи вакансий.

Совкомбанк поможет найти работу

Банк станет участником программы господдержки компаний и индивидуальных предпринимателей для стимулирования трудоустройства безработных граждан. Программа реализуется с 2021 г. в рамках постановления Правительства РФ и нацелена на поддержку юридических лиц в найме безработных, которые зарегистрированы в службе занятости.

В настоящее время в группе компаний Совкомбанка работает свыше 23 тыс. сотрудников, география деятельности компаний группы насчитывает 78 регионов России. С конца февраля 2022 г. банк принял на работу более 300 новых сотрудников. На текущий момент остаются вакантными свыше 1 000 позиций в банке и компаниях группы по разным направляем бизнеса, включая розничный и корпоративный бизнес, ИТ-направления и др.

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На текущий момент остаются вакантными свыше 1 000 позиций в банке и компаниях группы

Участие в государственной программе, а также активный поиск кадров на открытом рынке, позволит закрыть наиболее востребованные вакансии.

Банк сохраняет все социальные программы для поддержки своих сотрудников, включая услуги ДМС, льготные программы ипотечного и автокредитования, рефинансирование кредитов, специальные условия по всем видам страхования, а также софинансирование стоимости обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха.

По данным сервиса HeadHunter, Совкомбанк занимает 7-е место среди банков в рейтинге лучших работодателей России за 2021. В 2022 г. аналитический центр «БизнесДром» актуализировал ПАО «Совкомбанк» рейтинг привлекательности работодателя на уровне А.hr «Очень высокий уровень привлекательности». Компания «Совкомбанк Технологии», входящая в Группу, признана одним из топ-3 лучших ИТ-работодателей России 2021 года, по данным сервиса «Хабр Карьера».

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