Разделы

ИТ в банках
|

«Совкомбанк Технологии» назвала лучших специалистов по кибербезопасности

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером международной конференции по практической кибербезопасности Offzone-2022. Победители конкурса получили денежные призы, а также брендированные подарки.

Партнерство ради безопасности

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022. В CTF-конкурсе от компании «Совкомбанк Технологии» участники получили доступ к платформе с заданиями, чтобы продемонстрировать практические навыки в области кибербезопасности. Задания включали поиск и эксплуатацию уязвимостей в веб и приложениях, криптографию, исследование программ без исходного кода, поиск информации из открытых источников.

В финальном задании участники должны были справиться с атакой на доменную инфраструктуру вымышленного банка.

Для участия в соревновании зарегистрировались 111 специалистов. По итогам состязания лучшие участники получили брендированный мерч от компании «Совкомбанк Технологии». Трое победителей, решивших задачи быстрее остальных, награждены денежными призами.

1.png

Компания «Совкомбанк Технологии» выступила партнером Offzone-2022

Offzone — международная конференция по практической кибербезопасности, которая проходит в Москве с 2018 года. Она объединяет специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, исследователей, преподавателей и студентов из десятков стран мира. В центре внимания конференции — технический контент, посвященный актуальным темам отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Аналитики Market.CNews указали на 5 ошибок при внедрении СЭД

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще