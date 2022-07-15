Разделы

ИТ в банках
|

Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022

Совкомбанк и Sk Fintech Hub с 22 по 24 июля проведут онлайн-соревнование Sovcombank Challenge 2022 по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы. Цель мероприятия — определить лучших разработчиков России и предложить им вакансии в Совкомбанке. Призовой фонд соревнования 800 тыс. рублей.

Участники со всей страны

Совкомбанк и резидент «Сколково», компания Sk Fintech Hub, проведут соревнования среди программистов России с призовым фондом 800 тыс. рублей. На участие в конкурсе уже поступило более 650 заявок от программистов из 50 городов России. Среди лидеров по городам — Москва (33%), Санкт-Петербург (20%), Казань (15%) и Воронеж (10%). В числе потенциальных участников представители ИТ-компаний, независимые специалисты, сотрудники государственных корпораций и даже основатели стартапов, занимающихся разработкой цифровых продуктов.

Митап для аналитиков

7 июля Совкомбанк и Sk Fintech Hub провели онлайн-митап для аналитиков web-проектов, системных и прикладных аналитиков. Организаторы рассказали о возможностях построения карьеры в группе компаний Совкомбанка, дали полезные вводные потенциальным участникам соревнования, чтобы они могли более качественно выполнить задания.

kreativ_2.jpg

Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят онлайн-соревнование Sovcombank Challenge 2022 для развития цифровизации банковской отрасли в России

В рамках митапа профессиональным опытом с разработчиками поделился Павел Кудакин, начальник управления дистанционных сервисов «Совкомбанк Технологии». Эксперт рассказал о достижениях компании и создании региональных центров разработки, которые находятся в нескольких крупных городах России, в том числе Казани, Саратове и Хабаровске. Александр Сурин, начальник управления автоматизации инвестиционного блока «Совкомбанк Технологии», обратил внимание на программные продукты для учета операций на финансовых рынках и производные технические дивиденды. Алексей Фризоргер, руководитель направления аналитики, продемонстрировал гостям банковское мобильное приложение для дистанционного обслуживания физических лиц и наметил основные направления его развития.

Организаторы соревнования ожидают, что в конкурсе примут участие более 800 разработчиков со всей России. Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят онлайн-соревнование Sovcombank Challenge 2022 для развития цифровизации банковской отрасли в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Методология ЭДО: как крупному бизнесу грамотно перевести документооборот в электронный вид

4 самых популярных процесса для оптимизации с помощью BPM-систем назвали аналитики Market.CNews

Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche

Сбербанк мощно обновил приложение для Android. Владельцам iPhone обновление недоступно

Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных

Показать еще

Наука

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни
Показать еще