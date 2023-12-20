Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО

Компания Servicepipе стала партнером федерального проекта «Технологии добра». Теперь НКО и благотворительные организации смогут получить бесплатную защиту от DDoS и вредоносных ботов. Об этом CNews сообщили представители Servicepipе.

Благотворительный проект «Технологии добра» запущен совместно Совкомбанком и «Sk финтех хаб». Его цель – поддержка цифрового и инфраструктурного развития социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Сервис представляет собой маркетплейс с цифровыми услугами и сервисами, которые НКО могут получить бесплатно либо на льготной основе. Воспользоваться услугами и сервисами некоммерческие организации смогут после прохождения небольшой проверки.

Партнерами проекта, кроме Servicepipe, также являются VK, образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, Softline, «Скан-Интерфакс», ТЕКО, Аксиома-Софт, «Лаборатория Касперского».

В рамках проекта «Технологии добра» сервис защиты веб-сайта от Servicepipe предоставляется НКО бесплатно на один год с возможностью безвозмездного продления. Он прост в подключении и настройке, не требует дополнительного оборудования.

Оставить заявку на защиту от DDoS и вредоносных ботов благотворительные организации могут на сайте технологиидобра.рф.

«Интернет-атаки на некоммерческие организации не приносят злоумышленникам финансовой выгоды. В то же время атаки на эти организации периодически случаются. Поэтому мы благодарны Совкомбанку и фонду «Сколково» за предоставленную возможность повысить киберзащищенность этих организаций, чтобы ничто не мешало им заниматься своим главным делом — помощью нуждающимся», — сказал заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков.

«Проект «Технологии добра» становится масштабнее — как по числу НКО, выбирающих услуги маркетплейса, так и по количеству партнеров, подключающихся к проекту. Недавно к нам присоединился один из крупнейших российских разработчиков продуктов киберзащиты Servicepipe, который предлагает благотворительным организациям бесплатную защиту веб-сайтов от DDoS-атак и вредоносных ботов. Таким образом, сегодня на витрине «Технологий добра» 9 разных продуктов и сервисов от банка и партнеров для цифрового и операционного развития НКО», — сказал один из авторов проекта «Технологии добра», генеральный директор «Совкомбанк технологии» Вячеслав Литовченко.

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Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г., активно развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов. Среди клиентов компании — крупнейшие российские интернет-провайдеры, телеком-операторы, госучреждения, ведущие банки, авиакомпании, интернет-магазины, СМИ, платежные системы и дата-центры. Помимо разработки технологий защиты, компания проводит аудиты безопасности и стресс-тестирования для оценки устойчивости ИT-инфраструктур и веб-приложений к DDoS-атакам.