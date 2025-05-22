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«Ozon Банк» запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса

«Ozon Банк» запустил бесплатный онлайн-сервис регистрации статуса индивидуального предпринимателя (ИП) или общества с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Банк поможет оформить заявление и отправить документы в ФНС, правильно определить вид экономической деятельности будущего бизнеса (ОКВЭД) и выпустить электронную подпись, а для ООО также подготовить устав и нужные протоколы.

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Предпринимателю необходимо подать заявку через сайт сервиса, приложив минимальный пакет документов: паспорт, СНИЛС и ИНН. Вся процедура займет до пяти рабочих дней. После подтверждения регистрации от ФНС «Ozon Банк» поможет открыть расчетный счет для бизнеса.

Специалисты службы поддержки оперативно ответят на вопросы по процессу регистрации и проконсультируют по другим услугам банка.

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