Крафтек
|26.02.2025
|Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
|09.09.2024
|СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций 1
Крафтек и организации, системы, технологии, персоны:
|Trouw 3 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|Tom’s Hardware 406 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5925 1
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