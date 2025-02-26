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Крафтек



26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
09.09.2024 СМИ нашли путь поставки в Россию микроэлектронного оборудования в обход санкций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крафтек и организации, системы, технологии, персоны:

ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 113 1
Nikon 622 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
Маппер 3 1
Immersion 31 1
Microtech - Микротех 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 1
Canon 1400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1469 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7923 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1267 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 139 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1296 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Нидерланды 3531 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 1
Trouw 3 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Tom’s Hardware 406 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5925 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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