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Потупчик Кристина
|26.02.2025
|Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
|07.06.2013
|Россия лидирует по росту мошенничества 1
|30.03.2011
|ЖЖ переживает крупнейшую DDoS-атаку в истории 1
Потупчик Кристина и организации, системы, технологии, персоны:
|FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
|Газпром ПАО 1349 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 1
|Обращения граждан 229 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2772 1
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