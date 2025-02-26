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Индексная книга (каталог) CNews*
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Потупчик Кристина


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
07.06.2013 Россия лидирует по росту мошенничества 1
30.03.2011 ЖЖ переживает крупнейшую DDoS-атаку в истории 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Потупчик Кристина и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11864 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Микротест 278 1
МТС - Гольфстрим Электро 3 1
X Corp - Twitter 2851 1
Код Безопасности 630 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
Газпром ПАО 1349 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3160 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 687 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3157 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4134 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4085 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 1
Proxy-server - Прокси-сервер 322 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6804 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9254 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4937 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1960 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 1
Обращения граждан 229 1
Google YouTube - Видеохостинг 2772 1
Гущина Светлана 5 1
Кудрявцев Демьян 9 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 1
Европа 21840 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 1
Болгария - Республика 777 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2448 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4182 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 1
Blacklist - Чёрный список 626 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3519 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3514 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1911 1
РИА Новости 927 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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