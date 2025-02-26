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Италия Неаполь Капри


  Капри (Capri) — остров в Тирренском море (часть Средиземного моря), входит в состав итальянской провинции Неаполь в регионе Кампания.

1948 год, Италия Капри – остров солнца. Туристический плакат с изображением живописного вида на залив. Создан художником Джузеппе Риккобальди специально для провинциального совета по туризму Неаполя. 1948 год, Италия Капри – остров солнца. Туристический плакат с изображением живописного вида на залив. Создан художником Джузеппе Риккобальди специально для провинциального совета по туризму Неаполя.
"Капри", 1938 Художник: Эдвард Окунь (Edward Okun) Холст, масло; 46×59 см Частная коллекция "Капри", 1938 Художник: Эдвард Окунь (Edward Okun) Холст, масло; 46×59 см Частная коллекция
"Грот Матроманио на острове Капри", 1827 Художник: Сильвестр Щедрин Холст, масло; 35×46 см Государственная Третьяковская галерея, Москва Начиная с 1825 года Щедрин все летние месяцы проводил в окрестностях Неаполя, в Сорренто и на Капри. Художник изображает маленькие, уютные гавани, прибрежные скалы, тенистые гроты. Гроты у художника как бы развивают тему интерьерных работ с изображением сводчатых помещений, античных руин, через арки которых открывается вид на море, водопады и прочие природные красоты. Изображение строится на сопоставлении тенистого пространства грота и залитого светом морского вида, написанного в прохладных голубовато-жемчужных тонах. "Грот Матроманио на острове Капри", 1827 Художник: Сильвестр Щедрин Холст, масло; 35×46 см Государственная Третьяковская галерея, Москва Начиная с 1825 года Щедрин все летние месяцы проводил в окрестностях Неаполя, в Сорренто и на Капри. Художник изображает маленькие, уютные гавани, прибрежные скалы, тенистые гроты. Гроты у художника как бы развивают тему интерьерных работ с изображением сводчатых помещений, античных руин, через арки которых открывается вид на море, водопады и прочие природные красоты. Изображение строится на сопоставлении тенистого пространства грота и залитого светом морского вида, написанного в прохладных голубовато-жемчужных тонах.
«На острове Капри. Береговые утесы», 1859 год. Лагорио Лев. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Итальянские маршруты Лагорио простирались от Рима до Неаполя. Окрестности Неаполитанского залива особенно привлекали художника. В выборе мотивов Лагорио во многом следовал своему предшественнику Сильвестру Щедрину, изображая ландшафт, в котором скалистое побережье составляет единое целое с морской и воздушной стихией. «На острове Капри. Береговые утесы», 1859 год. Лагорио Лев. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Итальянские маршруты Лагорио простирались от Рима до Неаполя. Окрестности Неаполитанского залива особенно привлекали художника. В выборе мотивов Лагорио во многом следовал своему предшественнику Сильвестру Щедрину, изображая ландшафт, в котором скалистое побережье составляет единое целое с морской и воздушной стихией.
«Терраса в солнечном свете, Капри», 1933 г. Горбатов Константин Иванович Холст, наклеенный на фанеру, масло 90 x 109 см Частное собрание «Терраса в солнечном свете, Капри», 1933 г. Горбатов Константин Иванович Холст, наклеенный на фанеру, масло 90 x 109 см Частное собрание
1948 год, Италия Капри – остров солнца. Туристический плакат с изображением живописного вида на залив. Создан художником Джузеппе Риккобальди специально для провинциального совета по туризму Неаполя.


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01.09.2008 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой 1
03.10.2007 Обзор Anacapri: The Dream. Ищу диски, обсидиан не предлагать 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Италия и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Miele - Миле 134 2
Smeg 18 1
Ardo - Ардо 32 1
Hansa - Ханса 114 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Beko 71 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12532 2
Аксессуары 3910 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 545 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1750 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 1
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 48 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 159 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 1
Вентилятор - Fan 984 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2901 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3569 1
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2193 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 1
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
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