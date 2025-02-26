"Грот Матроманио на острове Капри", 1827
Художник: Сильвестр Щедрин
Холст, масло; 35×46 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Начиная с 1825 года Щедрин все летние месяцы проводил в окрестностях Неаполя, в Сорренто и на Капри. Художник изображает маленькие, уютные гавани, прибрежные скалы, тенистые гроты. Гроты у художника как бы развивают тему интерьерных работ с изображением сводчатых помещений, античных руин, через арки которых открывается вид на море, водопады и прочие природные красоты.
Изображение строится на сопоставлении тенистого пространства грота и залитого светом морского вида, написанного в прохладных голубовато-жемчужных тонах.
«На острове Капри. Береговые утесы», 1859 год.
Лагорио Лев. Холст, масло.
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Итальянские маршруты Лагорио простирались от Рима до Неаполя. Окрестности Неаполитанского залива особенно привлекали художника.
В выборе мотивов Лагорио во многом следовал своему предшественнику Сильвестру Щедрину, изображая ландшафт, в котором скалистое побережье составляет единое целое с морской и воздушной стихией.
«Терраса в солнечном свете, Капри», 1933 г.
Горбатов Константин Иванович
Холст, наклеенный на фанеру, масло
90 x 109 см
Частное собрание
1948 год, Италия
Капри – остров солнца.
Туристический плакат с изображением живописного вида на залив. Создан художником Джузеппе Риккобальди специально для провинциального совета по туризму Неаполя.
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