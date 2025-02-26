"Грот Матроманио на острове Капри", 1827 Художник: Сильвестр Щедрин Холст, масло; 35×46 см Государственная Третьяковская галерея, Москва Начиная с 1825 года Щедрин все летние месяцы проводил в окрестностях Неаполя, в Сорренто и на Капри. Художник изображает маленькие, уютные гавани, прибрежные скалы, тенистые гроты. Гроты у художника как бы развивают тему интерьерных работ с изображением сводчатых помещений, античных руин, через арки которых открывается вид на море, водопады и прочие природные красоты. Изображение строится на сопоставлении тенистого пространства грота и залитого светом морского вида, написанного в прохладных голубовато-жемчужных тонах.