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Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России

Ассоциация «Финтех» представила результаты исследования по вопросам применения Открытых API на российском финансовом рынке «Области стандартизации Открытых API и обязательность их публикации участниками рынка финансовых услуг России». Документ был подготовлен совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.

В рамках исследования были поставлены следующие задачи:

• приоритизировать области применения Открытых API для разработки стандартов;

• определить подход к обязательности и рекомендательности предоставления API участниками рынка;

• определить необходимые условия для внедрения стандартов Открытых API с учетом как мировой практики, так и мнения участников рынка.

Эксперты проанализировали международный опыт и проблематику российского рынка финансовых услуг с точки зрения потенциала применения Открытых API и собрали мнения потребителей и участников рынка* о востребованности новых сервисов на базе Открытых API и сложности их реализации.

В исследовании отмечается, что развитие Открытых API в России позволит создать условия для появления инновационных сервисов и бизнес-моделей, вовлечения в финансовый рынок новых игроков, расширит возможности для развития партнерств и кооперации, снизит издержки и риски интеграции, в том числе на кросс-отраслевом уровне.

Открытые API могут способствовать развитию широкого спектра новых решений по ряду направлений, например:

• обмен информацией о клиенте (с согласия клиента) и его учетной записи — для новых сервисов по управлению финансами в «едином окне» (PFM-сервисы), персонализации предложений и принятия кредитных решений;

• сравнение и выбор финансовых продуктов на платформах-агрегаторах и маркетплейсах;

• «встраивание» финансовых сервисов и услуг в платформы третьих сторон;

• бесшовные платежи и операции с финансовыми продуктами через платформы третьих сторон;

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• идентификация и знания о клиенте «как-сервис» для финансовых организаций.

В исследовании были собраны оценки актуальности областей применения Открытых API для потребителей и участников рынка. Кроме того, были учтены оценки сложности внедрения участниками финансового рынка. На основании этого была предложена приоритизация внедрения стандартов Открытых API.

«Проведенное исследование позволило консолидировать мнения участников финансового рынка и потребителей финуслуг относительно развития Открытых API в России и сформулировать предложения по приоритетам и подходам к их внедрению. Открытый и недискриминационный обмен данными с помощью Открытых API будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, а также расширению возможностей для потребителей по выбору, приобретению и использованию финансовых продуктов и услуг», — сказала генеральный директор Ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова.

«Выстраивание эффективного и безопасного обмена данными на основе единых стандартов и общей инфраструктуры создаст условия для развития инновационных бизнес-моделей и сервисов, открывая новые возможности для игроков рынка. Это исследование постаралось дать сбалансированный взгляд на приоритеты и задачи внедрения Открытых API в России с учетом как международного опыта, так интересов всех участников рынка – розничных потребителей финансовых услуг, бизнеса и финансовых организаций», — отметила директор финансовой практики Accenture в России Мария Гусева.

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*Для целей данного исследования был проведен опрос 1000 физических лиц и 500 представителей компаний малого и среднего бизнеса в 85 регионах, глубинные интервью и открытый опрос 70 участников финансового рынка (банков, страховых и инвестиционных компаний, МФО, НПФ и финтех- игроков)

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Ассоциация «Финтех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Это межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. При участии АФТ разрабатываются и внедряются сервисы на основе технологии распределенного реестра, развивается розничное платежное пространство, реализуется проект «Развитие Открытых API» в финансовой сфере и др.

В состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Национальная система платежных карт, Киви Банк, Ак Барс Банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Московская Биржа; ассоциированные члены: СКБ-Банк, Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «Мегафон», Росбанк, Почта Банк, Абсолют Банк, «Альфастрахование», «Страховой дом ВСК», Московский кредитный банк, Кредит Европа Банк (Россия), Банк Русский Стандарт, Ozon Банк, «Яндекс».

Accenture – глобальная компания, предоставляющая широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности.

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