Angara Security: жители новостроек оказались заложниками DDoS-атаки

Более полумиллиона жителей Москвы и Санкт-Петербурга столкнулись с масштабной кибератакой, парализовавшей работу интернета и систем безопасности в жилых комплексах, обслуживаемых одной управляющей компанией (УК).Провайдер интернет-услуг Lovit, услугами которого пользуется УК, объяснил проблему жестокой и продолжительной DDoS-атакой мощностью 65 Гбит/с и 6,33 млн пакетов в секунду. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

В результате атаки, помимо отсутствия интернета, в субботу, 22 марта 2025 г., возникли серьезные проблемы с физической безопасностью. Были отключены мобильные приложения, отвечающие за управление домофонами, что привело к невозможности жильцов покинуть подъезды или вернуться домой. Жители оказались заложниками ситуации, поскольку физические ключи, предлагаемые взамен электронных решений, воспринимаются пользователями как дорогостоящее неудобство.

Комментируя инцидент, Денис Бандалетов, руководитель отдела сетевых технологий Angara Security, подчеркнул важность обеспечения отказоустойчивости систем и сервисов: «Монопольное положение провайдера Lovit в новостройках стало причиной того, что жители ощутили на себе отсутствие должной отказоустойчивости. Люди остались не только без интернета, но и без возможности попасть в собственные квартиры».

Эксперт также отметил, что выход из строя единственного канала связи неминуемо ведет к нарушению работы множества связанных с ним систем, включая входные двери, пожарные сигнализации и другие жизненно важные сервисы.«Провайдерам в таких ситуациях необходимо обязательно предусматривать резервные линии связи, чтобы минимизировать последствия возможных атак», — сказал Бандалетов.

Современные DDoS-атаки становятся все более частым явлением, и даже небольшие провайдеры больше не могут рассчитывать на то, что останутся вне поля зрения злоумышленников. «Застройщикам следует учитывать риски, связанные с выбором единственного провайдера, особенно когда речь идет о системах, влияющих на безопасность и комфорт жителей. Важно, чтобы такие компании имели план действий на случай подобных инцидентов», — сказал представитель Angara Security.

Эксперты рекомендуют жителям современных домов приобрести дополнительные устройства для резервного подключения к интернету, такие как роутеры с поддержкой SIM-карты, чтобы обеспечить доступ к онлайн-сервисам в моменты недоступности основного провайдера. Вопросы обеспечения безопасности и устойчивости систем в домах могут быть вынесены на обсуждение общих собраний собственников жилья, где граждане смогут контролировать выполнение обязательств со стороны УК.

Управляющим компаниям предложено рассмотреть возможность подключения дополнительного канала связи через альтернативного провайдера либо возложить эту обязанность на монопольного оператора, который сможет арендовать резервный канал самостоятельно.