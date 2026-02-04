Разделы

04.02.2026 Расширен «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета 1
12.04.2024 Медиахолдинги хотят создать единую систему распространения ТВ в Рунете 1
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Витрина ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 359 1
Ростелеком 10396 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 820 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 885 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 278 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 43 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 408 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 371 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 127 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
FreePik 1487 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 1
Левин Леонид 133 2
Бельская Яна 11 1
Сигал Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1351 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 267 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Рен ТВ - телеканал 79 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
Ведомости 1287 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 321 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

