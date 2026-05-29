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Дом.РФ Технологии Цифровая академия

СОБЫТИЯ


29.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области 1
22.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли 1
02.07.2025 ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе 2
04.06.2025 Идентификатор строящихся квартир появился в России 1
07.04.2025 Строительная отрасль сможет обучиться ИИ с помощью курса от ДОМ.РФ и МИФИ 1
04.02.2025 Николай Козак, Дом.рф: Технологии информационного моделирования — первый шаг на пути к цифровым городам 2
13.12.2024 ДОМ.РФ присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
02.10.2024 ДОМ.РФ представил топ ИИ-профессий будущего в сфере строительства 1
17.04.2024 ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria 1
04.04.2024 ДОМ.РФ запустил бесплатный курс для школьников по профессии будущего «Экоаналитик» 1
03.04.2024 ДОМ.РФ разработал ТИМ-решение для строительства панельных домов 1
01.04.2024 ДОМ.РФ проведет в вузах России семинары по технологиям информационного моделирования 1
22.02.2024 Выпускники Цифровой академии ДОМ.РФ обменялись опытом применения полученных знаний в области ТИМ 2
15.01.2024 В России утвержден нацстандарт цифровых двойников зданий 1
08.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ» 1
24.08.2023 «Дом.РФ» начал обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом 1
14.06.2023 ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды 1
02.06.2023 Экосистема жилищной сферы от Дом.рф объединила 40 цифровых сервисов 1
21.02.2023 Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Дом.РФ Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 152 5
Ростелеком 11009 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5693 1
Эшелон НПО 154 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 47 1
МКД 88 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 57 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 628 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8962 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 1
Альфа-Банк 1985 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1797 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 590 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 133 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26618 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23286 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6649 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12364 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1763 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2305 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14057 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1721 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3854 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 809 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 606 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14061 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6296 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6384 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3611 2
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 93 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16491 2
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ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 783 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7260 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3320 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2286 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2113 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 29 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 733 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13772 1
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Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 267 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4382 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 31 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1306 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 2
Дом.РФ Технологии - эксперт.дом.рф - Центр компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства 11 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 376 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 44 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
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Лукьянов Александр 83 6
Акимов Павел 1 1
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Федорко Артём 2 1
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Путин Владимир 3465 1
Ельцин Борис. 99 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1513 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 205 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 30 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 231 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
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