Индексная книга (каталог) CNews*
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Дом.РФ Технологии Цифровая академия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 22
Дом.РФ Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 152 5
|Ростелеком 11009 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5693 1
|Эшелон НПО 154 1
|Renga Software - Ренга Софтвэа 47 1
|МКД 88 1
|Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 57 1
|Козак Николай 212 17
|Лукьянов Александр 83 6
|Акимов Павел 1 1
|Лозовик Анастасия 1 1
|Федорко Артём 2 1
|Слуцкая Марина 3 1
|Жашков Михаил 1 1
|Груничев Дмитрий 1 1
|Путин Владимир 3465 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Самойлов Владислав 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.