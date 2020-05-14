«НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково»

Компания «Научно-исследовательский центр Аэродиск» получила статус участника проекта «Сколково». «Научно-исследовательский центр Аэродиск» занимается разработкой программного обеспечения и является дочерней организацией компании «Аэродиск», отечественного разработчика систем хранения данных и виртуализации.

Статус резидента фонда «Сколково» позволит «НИЦ Аэродиск» получать поддержку сообщества в области продаж и доступ к профильным мероприятиям и конференциям, а также налоговые льготы. В качестве резидента «Сколково» компания планирует коммерциализацию гиперконвергентной системы Aerodisk vAIR, а также разработку и выпуск на рынок полностью отечественной системы виртуализации «Аэродиск АИСТ», которые будут работать как на процессорах архитектур x86 и ARM, так и на архитектуре российских процессоров «Эльбрус» (e2k).

«Получение нового статуса открывает перед нами огромные возможности для коммуникаций: общение с другими участниками проекта помогает выстраивать новые горизонтальные связи и обмениваться релевантным опытом. Кроме того, это позволит привлечь дополнительные частные и государственные инвестиции», – отметил Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

«Мы создали “Научно-исследовательский центр Аэродиск”, чтобы уделять большее внимание разработке программного обеспечения – сегодня это ключевая составляющая систем хранения данных и виртуализации. “НИЦ Аэродиск” станет эксклюзивным поставщиком программного обеспечения для головной компании, которая будет включать его в свои продукты и далее предоставлять их дистрибьюторам, партнерам и заказчикам», – сказал Дмитрий Чирков, генеральный директор компании «Научно-исследовательский центр Аэродиск».

Решения компании «Аэродиск» установлены более, чем у 100 заказчиков на территории России и СНГ, среди которых Федеральное дорожное агентство Росавтодор, ФГУП Стандартинформ, Агентство по страхованию вкладов, АПК «Безопасный город» в Ростове-на-Дону и другие государственные и частные предприятия.