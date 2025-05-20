Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai

Разработчики онлайн-платформы по цифровизации управления многоквартирными домами Doma.ai и систем контроля и управления доступом (СКУД) Sigur упростили процесс создания пропусков. Теперь жители могут оформить гостевой доступ на территорию своего дома в мобильном приложении — без предварительных заявок в управляющую компанию и долгого ожидания. Благодаря Mini app онлайн-платформы Doma.ai разработчик СКУД впервые вышел на B2C-аудиторию.

В мобильном приложении Doma.ai жителям доступно оформление трех типов пропусков: BLE-метки, транслируемой через Bluetooth мобильного телефона, для автомобиля по распознаванию госномера системой видеонаблюдения, а также PIN-кода для ввода на домофонной вызывной панели.

Самостоятельное оформление доступа на территорию дома — один из самых востребованных сценариев у пользователей Doma.ai. Этот сервис используется жителями несколько раз в день, позволяет легко организовать курьерские доставки или визиты гостей, даже находясь вне дома.

Улучшения, выполненные Doma.ai и Sigur, меняют подход к управлению доступом. Ранее в выпуске идентификаторов всегда участвовали специалисты управляющих компаний и ТСЖ, которые получали заявки и создавали пропуск в системе Sigur. Теперь достаточно настроить параметры доступа один раз, а дальше жители могут создавать пропуска самостоятельно.

«Мы предложили разработчику СКУД Sigur вместе совершенствовать сервис доступа, дав возможность жителям самим оформлять пропуска. Это не только разгрузило УК и облегчило решение ежедневных дел и задач жителей, но и открыло для производителя СКУД рынок B2C. А выход на конечного пользователя — мечта любого разработчика оборудования», — сказал Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai.

Сервис СКУД реализован на базе IP-оборудования с функциями распознавания лиц, бесконтактного доступа и других современных технологий.

«Этот кейс – отражения стратегии развития Sigur, которая предусматривает уход от унифицированного продукта к созданию отраслевых решений для заказчиков. Благодаря интеграции с Doma.ai мы не только получили интересный опыт, но и сделали продукт для новой аудитории – не специалистам, а обычным жителям многоквартирных домов. Таким образом, контроль доступа становится важной частью повседневной жизни людей», – отметил коммерческий директор Sigur Никита Лебедев.

Платформа Doma.ai объединяет в одном интерфейсе все ключевые сервисы для управления инфраструктурой, инженерией и умными приборами жилых зданий: видеонаблюдение, домофонию, управление паркингом, контроль инженерных систем и теперь — сценарии СКУД.