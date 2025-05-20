Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Жители умных домов могут оформлять пропуска самостоятельно в мобильном приложении Doma.ai

Разработчики онлайн-платформы по цифровизации управления многоквартирными домами Doma.ai и систем контроля и управления доступом (СКУД) Sigur упростили процесс создания пропусков. Теперь жители могут оформить гостевой доступ на территорию своего дома в мобильном приложении — без предварительных заявок в управляющую компанию и долгого ожидания. Благодаря Mini app онлайн-платформы Doma.ai разработчик СКУД впервые вышел на B2C-аудиторию.

В мобильном приложении Doma.ai жителям доступно оформление трех типов пропусков: BLE-метки, транслируемой через Bluetooth мобильного телефона, для автомобиля по распознаванию госномера системой видеонаблюдения, а также PIN-кода для ввода на домофонной вызывной панели.

Самостоятельное оформление доступа на территорию дома — один из самых востребованных сценариев у пользователей Doma.ai. Этот сервис используется жителями несколько раз в день, позволяет легко организовать курьерские доставки или визиты гостей, даже находясь вне дома.

Улучшения, выполненные Doma.ai и Sigur, меняют подход к управлению доступом. Ранее в выпуске идентификаторов всегда участвовали специалисты управляющих компаний и ТСЖ, которые получали заявки и создавали пропуск в системе Sigur. Теперь достаточно настроить параметры доступа один раз, а дальше жители могут создавать пропуска самостоятельно.

«Мы предложили разработчику СКУД Sigur вместе совершенствовать сервис доступа, дав возможность жителям самим оформлять пропуска. Это не только разгрузило УК и облегчило решение ежедневных дел и задач жителей, но и открыло для производителя СКУД рынок B2C. А выход на конечного пользователя — мечта любого разработчика оборудования», — сказал Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Сервис СКУД реализован на базе IP-оборудования с функциями распознавания лиц, бесконтактного доступа и других современных технологий.

«Этот кейс – отражения стратегии развития Sigur, которая предусматривает уход от унифицированного продукта к созданию отраслевых решений для заказчиков. Благодаря интеграции с Doma.ai мы не только получили интересный опыт, но и сделали продукт для новой аудитории – не специалистам, а обычным жителям многоквартирных домов. Таким образом, контроль доступа становится важной частью повседневной жизни людей», – отметил коммерческий директор Sigur Никита Лебедев.

Платформа Doma.ai объединяет в одном интерфейсе все ключевые сервисы для управления инфраструктурой, инженерией и умными приборами жилых зданий: видеонаблюдение, домофонию, управление паркингом, контроль инженерных систем и теперь — сценарии СКУД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Опытнейшего программиста заменили нейросетью и больше не берут на работу: «Это только начало волны социальных и экономических катастроф»

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Обзор: Российские No-code и Zero-code платформы 2025

Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153