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Федюшин Михаил


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 У пользователей веб-платформы Doma.ai появился способ заработать на парковочных местах с сервисом PlaceSharing 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Федюшин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 12 1
Часы - Watch 966 1
Бронирование - Booking 700 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3559 1
Data monetization - Монетизация данных 1722 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3236 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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