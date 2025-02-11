ИИ в ЖКХ: за год число управляющих компаний, использующих искусственный интеллект, выросло в три раза

Эксперты онлайн-платформы для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai провели исследование, чтобы понять, сколько компаний используют искусственный интеллект и для выполнения каких задач он применяется. Оказалось, что каждая десятая компания начала внедрять ИИ в свою работу. Опрос проводился с 30 ноября 2023 г. по 30 декабря 2023 г. и с 30 ноября 2024 г. по 30 декабря 2024 г. В исследовании приняли участие 600 управляющих компаний по всей России.

В 2023 г. лишь 4% (24) УК использовали ИИ в работе. В 2024 г. этот показатель увеличился в три раза до 13% (79). Среди тех, кто уже использует нейронные сети в работе, эксперты выяснили, как часто компании прибегают к его помощи. В 2024 г. 15% компаний использовали ИИ ежедневно, в то время в 2023 г. аналогичная доля составляла 8%. Несколько раз в месяц нейронные сети применяли 33% УК в 2023 г. и 54% в 2024 г. 30% опрошенных в 2024 г. обращались к искусственный интеллект несколько раз в год, а в 2023 г. 58%.

Аналитики выяснили, какие задачи с помощью ИИ выполняют управляющие компании: в 2024 г. 59% УК использовали нейросети для того, чтобы автоматизировать обработку заявок, в частности для того, чтобы алгоритмы распределяли их между специалистами и предлагали типовые решения, а в 2023 г. этот показатель был на 9% меньше и составил 50%. 33% УК в 2024 г. обращались к ИИ для оптимизации работы персонала, например, для того чтобы формировать графики дежурств и рассчитывать нагрузку на сотрудников. В 2023 г. таким способом пользовались только 46% респондентов. Еще одна область применения нейронных сетей – мониторинг потребления ресурсов. 8% УК в 2024 г. анализировали показания счетчиков с помощью нейросетей, чтобы выявлять утечки и предлагать жителям более точные прогнозы расходов. В 2023 г. таких компаний было в два раза меньше – всего 4%.

«Использование искусственного интеллекта в работе управляющих компаний до сих пор находилось на стадии экспериментов. Ситуация меняется медленно, рынок находится в поисках рабочих кейсов, которые могут дать сильный экономический эффект. Благодаря популярным генеративным ИИ-моделям интерес к ИИ резко возрос, и теперь все больше компаний пытаются внедрить его в свои бизнес-процессы. Многие экспериментируют с автоматизацией ответов жителям, а также в написании юридической документации, расчете тарифов и других процессах. Впереди нас ждет интересная трансформация бизнеса управляющих организаций. Возможно в скором времени мы увидим УК с новой ИИ-экономикой и совершенно другим подходам к бизнес процессам», — сказала директор по продукту Doma.ai Анна Боярских.