«Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ»

Тульский R&D-центр «Октава ДМ» и телеканал «Муз-ТВ» создали совместную лимитированную коллекцию российских микрофонов. Линейка произведена ограниченным тиражом. В нее вошли цифровые вокальные радиосистемы OWS-U1200H и концертные динамические микрофоны МД-307. Специальная коллекция приурочена к закрытой презентация нового телесезона «МУЗ-ТВ». Об этом CNews сообщили представители «Октава ДМ».

Концертные микрофоны отечественного производителя и музыкального телеканала сразу стали реликвией — в свободной продаже их нет. Обладателями коллекционных моделей стали звезды и стратегические партнеры телеканала «Муз-ТВ».

«Совместная лимитированная коллекция, включающая цифровые вокальные радиосистемы "Октава OWS-U1200H" и концертные динамические микрофоны "Октава МД-307", подтверждает компетенцию завода создавать высококлассные решения для профессионалов в музыкальной индустрии. Инновационные подходы, применяемые в компании, помогают в решении сложных задач и вызовов, с которыми мы сталкиваемся», — сказала генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

«"Октава ДМ" — компания с богатой историей и значительными достижениями в аудиотехнике. Выбирая микрофоны, мы отдали предпочтение надежным и отечественным решениям», — отметили в «Муз-ТВ».

«Октава МД-307» — модель профессионального концертного микрофона, которая по ключевым характеристикам превосходит западные аналоги в своем классе. Она соединила в себе достоинства классического динамического микрофона и технологии 21-го века, обеспечивая высокое качество звука и защиту от посторонних шумов. Это единственный динамический микрофон, внесенный в реестр Минпромторга ГИСП, то есть российский продукт, который могут использовать государственные и муниципальные образовательные организации и учреждения культуры.

Цифровая вокальная радиосистема «Октава OWS-U1200H» — самая популярная на сегодня новинка бренда. Это радиосистема с аналоговым выходом звукового сигнала, которая оснащена цифровой модуляцией типа QPSK. Для повышения качества и надежности беспроводной линии связи модель снабжена функцией True Diversity и IR-синхронизацией для упрощения настроек. В комплект входят стационарный приемник в металлическом корпусе с LED-экраном, внешними антеннами с BNC-разъемом и передатчик-микрофон.

С радиосистемами «Октава» серии OWS-U1200H работают The Hatters с Юрием Музыченко, Найк Борзов, Стас Михайлов, Этери Бериашвили, Екатерина Решнова, Павел Соколов, Вика Цыганова и многие другие российские звезды.