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Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Завод «Октава» (входит в госкорпорацию Ростех) объявляет о первом этапе внедрения решения для автоматизации продаж, сервиса и маркетинга SAP Cloud for Customer (C4C). В рамках него внедрен модуль SAP Sales Cloud. Ожидается, что новая система позволит увеличить рост выручки на 40%, эффективность сотрудников — на 35%, а качество клиентского сервиса — на 56%.

Масштабный проект внедрения облачного решения начался в октябре прошлого года. Цифровизация, в числе прочего, направлена на достижение стратегических целей, которые стоят перед «Октавой»: роста оборота компании и увеличения процента маржинальности к 2021 году до 35%.

«Сегодня завод «Октава» находится в периоде глобальной реорганизации. С целью восстановления производства мы разработали стратегию развития предприятия до 2025 года. Мы активно выходим на новые рынки, расширяем географию экспорта, работаем с отраслями, с которыми раньше не работали. Для поддержки нашего развития и роста мы выбрали SAP Cloud for Customer — качественное решение, которое уже зарекомендовало себя на рынке. Мы уверены, что оно станет хорошим инструментом для реализации наших планов», — сказала Любовь Стальнова, директор по маркетингу завода «Октава».

Внедряемое решение позволит сформировать единую систему взаимоотношений с клиентами, автоматически администрировать основные процессы, контролировать загруженность менеджеров.

Новый IT-продукт будет интегрирован с текущей ERP-системой компании. Автоматизация процесса управления продажами позволяет менеджерам вести воронку продаж, устанавливать план и контролировать его исполнение на всех этапах. Специалист отдела видит свои KPI в системе, а также принимает решение, какие шаги необходимо предпринять для достижения плановых показателей. Помимо этого, в системе настроена возможность прогнозирования выполнения планов продаж. Все эти инструменты призваны повысить эффективность работы менеджеров.

«Завод «Октава» опровергает гипотезу о том, что SAP работает только с крупными корпорациями. Легендарное предприятие сегодня успешно использует наше решение, соблюдая все методологические принципы и рекомендации. В будущем «Октава» планирует второй этап проекта — внедрение модуля SAP Marketing Cloud для создания профиля клиента, сегментации и проведения маркетинговых кампаний. Это позволит компании обеспечить рост клиентской базы, повышение NPS и удовлетворенности сервисом, и как следствие, дальнейший рост выручки», — отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

Трансформация процесса сервисного обслуживания позволит «Октаве» собирать обратную связь от клиентов, эффективно обрабатывать сервисные запросы, а также повысить общую продуктивность службы сервиса до 30%.

Помимо этого, в системе реализована возможность хранения информации и подготовки аналитических отчетов. С помощью этого инструмента «Октава» может анализировать продажи на всех этапах, эффективно управлять клиентской базой, видеть KPI и дашборды в режиме реального времени, в том числе в разрезе аналитик и категорий товаров.

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