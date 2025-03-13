За прошедший 2024 год «Октава ДМ» увеличила выручку на 46,4%

За 2024 г. выручка «Октавы ДМ» составила 325 млн. Это на 103 млн больше, чем за отчетный период 2023 г. и на 193 млн больше, чем в 2022 г. Чистая прибыль компании — 26 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Октавы ДМ».

«Октава ДМ» — созданный в 2019 г. R&D-центр по разработке, модернизации и продвижению инновационной цифровой продукции. Компания осуществляет полный цикл разработки: от формирования концепции и промышленного дизайна до серийного производства. Электроакустическая продукция создается с использованием высокопроизводительного оборудования на собственной базе в Туле.

В команде R&D-центра работают конструкторы, промышленные дизайнеры, инженеры-радиоэлектронщики, акустики и продуктовые аналитики. Благодаря их слаженной работе «Октава ДМ» за несколько лет смогла выйти на новые сегменты рынка. В 2024 г. компанией были разработаны и выпущены в продажу сразу несколько новинок: аудиобейджи с одноместным кредлом АБ-101 и вариант с четырехместной докстанцией АБ-400; проводные и беспроводные компьютерные гарнитуры серии ГК-3,3Б, 4, 4Б; цифровая двухканальная радиосистема серии OWS-U2200; пассивная направленная антенна OWS-ALP; беспроводная петличная микрофонная система ЖУК; микрофоны для барабанов D1 и D2.

«Сегодня мы — значимый российский производитель высокотехнологичной продукции, которая отвечает на запросы современного рынка, в том числе в условиях импортозамещения. В среднем мы выпускаем новые релизы раз в полгода. Несмотря на то, что производство массовое, важная составляющая развития каждой отдельной модели — это обратная связь от потребителей. В 2024 г. компания была включена в реестр организаций, осуществляющих деятельность радиоэлектронной промышленности в рамках постановления Правительства России от 31.12.2020 №2392», — сказала генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.