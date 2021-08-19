Oppo представила новые технологие обработки изображений

Oppo представила ряд прорывных технологий в области обработки изображений в смартфонах, сосредоточенных на улучшении работы сенсоров, модулей и алгоритмов. Компания сосредоточилась на развитии и оптимизации базовых технологий обработки изображений, чтобы пользователи могли запечатлеть самые яркие и важные моменты их жизни.

Компанией были представлены следующие технологии: сенсор RGBW нового поколения, непрерывный оптический зум 85-200 мм, технология пятиосевой оптической стабилизации, а также подэкранная камера нового поколения с запатентованными алгоритмами искусственного интеллекта.

Датчик RGBW нового поколения от Oppo значительно повышает светочувствительность за счёт внедрения дополнительных белых субпикселей (W), революционной технологии DTI и разработанного Oppo алгоритма пикселей «4 в 1». В результате сочетания данных технологий новый сенсор позволяет улавливать на 60% больше света, чем сенсор предыдущего поколения, а также снижать уровень шума до 35%, что обеспечивает более чёткие и яркие изображения в условиях недостаточной освещенности.

Сенсор RGBW нового поколения изготовлен с использованием передовых технологий производства и обработки материалов, что повышает уровень вычислительной мощности, необходимой для выполнения сложных алгоритмов, и максимизирует количество данных, извлекаемых через «белые пиксели сенсора». Собственный алгоритм обработки пикселей «4 в 1» от Oppo помогает существенно повысить цветовосприятие сенсора, предотвращая такие проблемы как ошибка в определении цветового спектра и муар. Кроме того, технология изоляции пикселей DTI в новом сенсоре предотвращает субпиксельные перекрестные помехи и улучшает качество изображения.

Помимо улучшения съемки в условиях недостаточной освещённости, сенсор RGBW нового поколения также помогает делать портреты более выразительными как на фото, так и на видео благодаря улучшенной технологии «бьютификации» и более глубокой проработке с текстурами и контрастом. Новый сенсор поступит в серийное производство и будет поставляться в продуктах Oppo с IV квартала 2021 г.

Новый модуль, представляющий собой непрерывный оптический зум 85-200 мм и адаптирующий базовый структурный модуль на аппаратном уровне: в нем впервые применена технология проектирования линз G+P (стекло + пластик), в которой используются две ультратонкие высокоточные асферические стеклянные линзы для значительного усиления оптических эффектов, таких как минимизация рассеянного света; инновационное применение датчика туннельного магнитосопротивления (TMR-датчик) позволяет линзам внутри модуля камеры двигаться с большей стабильностью и точностью; модернизированный движок направляющей оси увеличивает ход динамического наклона, при котором перемещается система камер в объективе, поддерживая непрерывный оптический зум при больших увеличениях.

Эти инновации обеспечивают непрерывное оптическое увеличение при эквивалентном фокусном расстоянии от 85 мм до 200 мм, позволяя получать чёткие изображения при любой степени увеличения – от макросъемки и портретов до пейзажей вдалеке, без необходимости кадрирования. Кроме того, данная технология позволяет избежать таких распространенных проблем как «рвущееся изображение», неточность баланса белого или смещение цветового фокуса, которые могут возникать при использовании обычных объективов с переменным фокусным расстоянием.

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Ещё одна новинка Oppo – пятиосевая технология оптической стабилизации изображения, которая позволяет процессору получать данные о движении с помощью гироскопа, анализировать их и разбивать на соответствующие категории с помощью новых алгоритмов. После анализа данные передаются на два подвижных модуля: объектив и датчик изображения, которые приводятся в действие двигателями с шарикоподшипниками и сплавом с эффектом памяти.

Когда амплитуда движения относительно невелика, изображения стабилизируются в основном за счёт смещения объектива, охватывающего горизонтальное (X) и вертикальное (Y) положение. Однако, когда амплитуда движения становится больше, в ход вступает новая технология, которая включает горизонтальный сдвиг (x), вертикальный сдвиг (y) и качение – когда для достижения стабилизации по пяти осям пространства будет использоваться ещё и алгоритм с искусственным интеллектом.

Это обеспечивает максимальный угол стабилизации ±3°, что в три раза больше, чем у традиционной технологии оптической стабилизации изображения в мобильных устройствах, при этом датчик может смещаться с точностью до 2 мкм. Для ночной съёмки или съёмки в движении технология Oppo поможет значительно улучшить стабильность, чёткость и цветопередачу изображений, а также повысить эффективность компенсации вибраций на 65%. Пятиосевая технология оптической стабилизации поступит в серийное производство и будет устанавливаться в продуктах Oppo с I квартала 2022 г.

Oppo также представила своё решение для подэкранных камер следующего поколения для будущих смартфонов. Инновационная геометрия пикселей обеспечивает высококачественное отображение 400-PPI в области подэкранной камеры. Использование прозрачной проводки и нового дизайна позволило добиться гораздо более высокого качества отображения и более плавного визуального восприятия. Благодаря тому, что каждая пиксельная схема управляет только 1 пикселем (1 к 1) в экране и технологии точной алгоритмической компенсации Oppo, цветопередача и яркость всего экрана контролируются точнее, отклонение составляет около 2%, а срок службы экрана увеличивается на 50%.

Кроме того, исследовательский институт Oppo в США разработал ряд алгоритмов искусственного интеллекта для обработки изображений, включая снижение дифракции, защиту от конденсата, HDR и AWB для лучшей оптимизации качества изображения подэкранной камеры. Модель уменьшения дифракции искусственного интеллекта Oppo была обучена на десятках тысяч изображений для решения проблем, вызванных дифракцией на источнике света, что позволяет пользователям делать более четкие и естественные снимки.