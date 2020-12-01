«Лаборатория Касперского» и Krakatau выпустили коллекцию одежды, посвященную личной безопасности в Сети

«Лаборатория Касперского» и Krakatau выпустили совместную коллекцию одежды Safe_expression. Название линейки можно перевести как «Безопасное самовыражение» — это лимитированная коллекция технологичной одежды нового поколения, которая кастомизируется уникальным принтом, выражающим цифровую индивидуальность пользователя на основе его отношения к безопасности своих данных.

Чтобы наглядно продемонстрировать актуальность темы личной безопасности в Сети, «Лаборатория Касперского» также выяснила, во сколько сегодня оцениваются данные пользователей на черном рынке. Оказалось, что их стоимость достаточно высока, в особенности востребованы селфи с документами, такими как паспорта или водительские права (до $40-60 за документ), медицинские карты (до $30 за полную карту пациента), информация с банковской карты (до $20), Paypal-аккаунты (до $500), а также аккаунты в развлекательных или стриминговых сервисах, таких как, например, Netflix, Twitch или Pornhub (до $8 за один аккаунт). Злоумышленники могут наживаться на таких данных с помощью разных схем, в том числе шантажируя владельцев.

Эксперты призывают бережно относиться к своим данным и постоянно повышать уровень киберграмотности. «Лаборатория Касперского» стремится обеспечить безопасность технологий, чтобы каждый мог наслаждаться теми безграничными возможностями, которые они способны ему предложить. Совместная коллекция с Krakatau — новая инициатива в этом направлении, призванная привлечь внимание к вопросу приватности. Создать свой уникальный принт можно на странице коллекции с помощью чат-бота, который задает пользователю несколько вопросов о его сетевых привычках. Каждый ответ влияет на то, каким будет цифровой принт, что делает его уникальным. Затем финальный принт можно увидеть на выбранной вещи и заказать ее. Можно купить и некастомизированное изделие, с лейблом коллаборации.

Safe_expression выходит ограниченным тиражом и включает черные и неоново-зеленые футболки, свитшоты, худи и длинные пуховики. Коллекцию отличают эргономичная геометрия кроя и минималистичный выразительный дизайн при полном оснащении для городской жизни.

«Для человека всегда было важно выражать собственную индивидуальность, и сегодня у нас гораздо больше возможностей делать это в цифровом формате. Мы видим, что люди могут менять мир к лучшему, делясь своими историями и мнениями. Самовыражение должно быть безопасным. Каждый из нас уникален, а данные, которыми мы делимся в интернете, имеют исключительную ценность, поэтому крайне важно знать, как их защитить. Надеемся, что коллекция с Krakatau поможет нам рассказать о конфиденциальности и безопасности на языке моды», — сказал Эндрю Винтон, вице-президент по маркетингу «Лаборатории Касперского».

«Нам понравилась идея коллаборации в первую очередь возможностью DIY — Do It Youself, когда пользователи могут кастомизировать одежду под себя. Речь о кастомизации на основе не эмоционального порыва, а личных привычек с участием современных цифровых технологий. Идеологически это все про защиту: одежда защищает от погодных условий, идея принта — в безопасности личности в среде цифровых угроз», — отметили в Krakatau.