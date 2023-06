ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM

Группа компаний MONT и российский разработчик программного обеспечения компания «Индид» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого MONT предложит своим партнерам отечественное решение для многофакторной аутентификации. Об этом CNews сообщили представители MONT.

Платформа Indeed Access Manager (Indeed AM) помогает бизнесу организовать централизованное управление доступом пользователей к системам компании. Решение работает с биометрией (отпечатки пальцев, геометрия лица, рисунок вен на ладони), USB-токенами, протоколами TOTP/HOTP, RFID-картами, приложениями для push-аутентификации.

«Большая часть кибератак сегодня нацелена на то, чтобы украсть учетные данные пользователя. Поэтому двухфакторная защита нужна всем. Это надежная замена парольной аутентификации, которая позволяет нейтрализовать все ее уязвимости, — сказал Антон Грязнов, инженер ГК MONT. — Мы три месяца тестировали Indeed AM и теперь можем с уверенностью рекомендовать его партнерам. Это зрелый продукт на рынке, который поддерживает наибольшее количество протоколов аутентификации. Indeed AM — надежное и удобное решение, которое тщательно охраняет вход в ваши системы: злоумышленник не сможет пробраться внутрь системы, чтобы украсть данные».

При правильно подготовленной инфраструктуре заказчика процесс установки ПО может занимать от двух дней. Продукт интегрируется с корпоративными сервисами заказчика, требующими аутентификации. Indeed AM совместим с решениями для виртуализации, позволяет использовать VPN и адаптирован для Windows, при этом ведется разработка решения для Linux.

«Indeed AM – программный комплекс для централизованного управления доступом, обеспечивающий многофакторную систему аутентификации компании. Платформа усиленной аутентификации может быть использована как единая точка доступа ко всей корпоративной ИТ-среде. Решение Indeed Access Manager поддерживает любые рабочие приложения, снижает затраты на защиту ресурсов и сопровождение инфраструктуры, помогает соблюдать политики безопасности и надежно защищает удаленный доступ, — отметил Александр Конаков, руководитель направления по развитию партнеров компании «Индид». — Разнообразие методов аутентификации, которые поддерживает платформа, позволяет бизнесу пользоваться как биометрическими технологиями, так и аппаратными носителями и одноразовыми паролями. А отраслевые решения оптимально подходят для компаний из промышленности, финансового сектора, энергетики, ритейла и телекома».

Решение зарегистрировано в реестре российского ПО, соответствует ГОСТам и другим нормативным требованиям в сфере информационной безопасности, а также обеспечивает выполнение предписаний регулирующих органов (ФСТЭК и др.).

***

Компания «Индид» — российский разработчик ПО. Компания работает на рынке 14 лет и развивает три основных продукта: Indeed Access Manager, Indeed Certificate Manager (для управления цифровыми сертификатами, токенами и смарт-картами), Indeed Privileged Access Manager (для управления доступом привилегированных пользователей). Офисы организации находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. В компании работает более 100 специалистов.

Компания MONT — дистрибьютор программного обеспечения. В продуктовом портфеле зарубежные и российские производители ПО, в том числе с эксклюзивными контрактами. MONT является авторизованным дистрибьютором решений в сфере информационной безопасности, инфраструктуры, прикладного ПО, САПР и графики, а также имеет в своем портфеле комплексные решения, включающие программное и аппаратное обеспечение. Среди направлений работы MONT: классическая дистрибьюция лицензий на ПО, техническая и сервисная поддержка в комплексных проектах, облачные и подписные сервисы, электронные ключи напрямую от вендора в онлайн-режиме через технологическую платформу MONT.