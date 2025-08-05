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Грозненская ТЭС тепловая электростанция


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 ЦОДы захватывают мир. Дата-центры потребляют 9% электроэнергии, производимой в США 1
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
03.10.2019 «Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз 1
14.02.2013 Где энергия ветра дешевле 1
01.09.2010 Газовая атака: под Северо-Германскую низменность закачают тонны CO2 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Грозненская ТЭС и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 2
GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг - ГЭХ Теплостройпроект 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
Газпром ПАО 1379 1
Русский стандарт Банк 459 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7214 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 290 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 120 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5513 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 447 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3376 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1610 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6456 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 77 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 802 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 12 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 307 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 305 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 388 1
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1108 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1589 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1197 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9825 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7603 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1356 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5663 1
Bloomberg 1341 1
IDC - International Data Corporation 4926 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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