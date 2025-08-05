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Грозненская ТЭС тепловая электростанция
УПОМИНАНИЯ
Грозненская ТЭС и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 2
|GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг - ГЭХ Теплостройпроект 4 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
|Microsoft Windows 16053 1
|UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
|Тихонов Алексей 16 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Сиянов Виталий 1 1
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