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Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«Инфосистемы джет» объявила о том, что выручка компании по итогам 2019 года выросла на 25% и составила 31,1 млрд рублей. Все основные ИТ-направления показали рост, а наибольшую долю в 82% в объеме продаж заняли финансовый сектор, ритейл, телеком и промышленность.

Более половины оборота составили ИТ-услуги (58%): интеграция, аутсорсинг, консалтинг, сервис и разработка. Компания была признана IDC как лидер ИТ-аутсорсинга в России и за год по этому направлению выросла на 24%. На поддержке Сервисного центра «Инфосистемы джет» находятся крупнейшие и системообразующие предприятия страны, их ключевые бизнес-процессы и ИТ-инфраструктура, а география проектов охватывает около 70% городов и поселков России.

В 2019 году ИТ-компания упрочила свои позиции на рынке аутсорсинга, реализовав более 1500 сервисных контрактов общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Среди них — поддержка высококритичной ИТ-инфраструктуры банка «Русский стандарт». Переход на модель «ИТ как сервис» позволил повысить доступность систем банка и одновременно высвободить ресурсы внутренней ИТ-службы для запуска стратегических проектов по модернизации систем и их миграции на обновленную инфраструктуру. Еще один крупный сервисный контракт был запущен для российского оператора связи. Специалисты «Инфосистемы джет» взяли на себя обслуживание более 3000 единиц серверного оборудования и 5000 операционных систем UNIX и Windows, 150 систем виртуализации и сотен систем хранения данных, локальной вычислительной сети и инженерного оборудования.

В рамках инфраструктурного направления компания значительно расширила свои компетенции. Помимо традиционных сложных проектов по созданию вычислительных комплексов, распределенных систем резервного копирования и VDI, существенно выросло число внедрений частных облаков и контейнерных решений. Кроме того, компания начала использовать комплексный подход на базе DevSecOps, чтобы полностью удовлетворить запрос заказчиков на гибкую и одновременно безопасную инфраструктуру. Эти действия немедленно дали результат: выручка инфраструктурного направления увеличилась вдвое.

За 2019 год компания реализовала порядка 50 программных проектов ─ от интеграции традиционных систем с микросервисами, внедрения подходов Continuous Integration (CI) до построения DWH-хранилищ, BI-систем и Data Lake. Одним из важных проектов стало внедрение интеграционной шины для взаимодействия систем кредитного конвейера клиентов банка «Союз». Полная автоматизация тестирования ускорила проверку обновлений в сотни раз и значительно сократила сроки и стоимость их запуска.

Еще одного прорыва удалось добиться в области сетевых решений ─ «Инфосистемы джет» вместе с «Вымпелкомом» провели первые в России тесты технологии Non-IP Data Delivery (NIDD), продляющей жизненный цикл IoT-устройств. Новая технология защищает передаваемые данные и снижает нагрузку на сети оператора, что позволяет подключать к инфраструктуре миллионы устройств в кратчайшие сроки.

Технологии IoT интегратор развивал не только в телекоме, но и в промышленности. Индустриальный интернет вещей (IIoT) уже несколько лет считается фокусной темой для предприятий, равно как и решения по промышленной безопасности. Поэтому в начале 2019 года в «Инфосистемы джет» была сформирована отдельная команда для проработки решений в этой области. Базируясь в «Сколково», специалисты занимаются поиском, проработкой наиболее перспективных решений, испытывая их в том числе на территории Технопарка.

Благодаря ряду проектов по внедрению технологий IoT и искусственного интеллекта для промышленных предприятий, их доля в обороте «Инфосистемы джет» выросла на 33%. В области искусственного интеллекта были реализованы проекты для Segezha Group, где создана система прогнозирования возникновения брака на базе ML, а для НЛМК специалисты внедрили Data Lake (озеро данных) для ML-проектов. Озеро собирает и хранит данные из десятков систем в цехах, позволяя дата-сайентистам НЛМК разрабатывать новые модели машинного обучения и тренировать алгоритмы искусственного интеллекта на базе актуальной и объективной информации.

Выручка одного из авангардных направлений «Инфосистемы джет» ─ информационной безопасности ─ выросла на 37%. Самой быстроразвивающейся областью стала защита баз данных и Big Data. Опыт, наработанный ИБ-специалистами в финсекторе, телекоме, ТЭК, серьезно обогатился крупными проектами в ритейле и энергетике. Так, настоящим поводом для гордости команды стало создание комплексной системы ИБ для Грозненской ТЭС. Решение обеспечило защиту всей инфраструктуры новой электростанции ─ стратегически важного объекта и драйвера экономики Чеченской республики.

Активное наращивание экспертизы в области информационной безопасности компании дало плоды не только в виде масштабных проектов, но и структурного прибавления. Отвечая на значительный рост рынка противодействия мошенничеству и управления доступом, компания создала Центр прикладных систем безопасности. Это позволило в полной мере удовлетворить спрос на проекты по внедрению и эксплуатации антифрод-систем и IdM-решений и углубить компетенции интегратора в этих областях.

«2019 год не только стал наиболее успешным за всю историю компании. Масштабные комплексные проекты, развитие приоритетных направлений в области аутсорсинга, инфраструктуры и безопасности создали задел на значительную часть 2020 года, — сказал Владимир Елисеев, генеральный директор «Инфосистемы джет». — Конечно, 2020 год не похож на предыдущие, но компания быстро мобилизуется в кризисной ситуации. За 30 лет мы получили опыт выживания в ситуации нескольких финансовых кризисов, санкций и даже пожара, когда в один день мы потеряли весь офис и дата-центр. В этот раз мы быстро перестроились к работе в новых условиях. Научившись, мы помогли нашим заказчикам внедрить необходимые для выживания решения, а сейчас обсуждаем уже новые идеи для будущих цифровых рабочих мест».



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