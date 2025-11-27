Продукт Nexign для монетизации Network API вошел в реестр отечественного ПО

Компания Nexign («Нэксайн») объявила о включении своего продукта Nexign SCEF (Service Capability Exposure Function) в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Nexign SCEF позволяет мобильным операторам раскрыть потенциал рынка Network API, обеспечивая безопасный и стандартизированный доступ к сетевым API для внешних партнеров. Поставщики приложений получают возможность с помощью API-запросов управлять параметрами качества услуг (QoS) для отдельных пользователей, пакетов данных или типов трафика, а также проводить KYC-процедуры и антифрод-проверки. Продукт работает в сетях 4G и 5G NSA и отвечает требованиям стандарта 3GPP.

Доход операторов от монетизации сетевых API на международном рынке продолжает активно расти. По прогнозу Juniper Research, к 2030 г. выручка превысит $8 млрд — для сравнения, прогноз на текущий год составляет $284 млн. 90% дохода в 2025 г. ожидается от API, которые позволяют бороться с мошенничеством, например, верифицировать номер телефона пользователя или получать информацию о смене клиентом SIM-карты.

Nexign SCEF позволяет операторам реализовать новые бизнес-модели, основанные на монетизации API-трафика от внешних приложений. Например, можно взимать плату за каждый вызов сетевого API, работать с партнерами по модели revenue sharing, запускать открытый API-маркетплейс для разработчиков. Также продукт помогает операторам, развивающим IoT-бизнес. Благодаря поддержке Non-IP Data Delivery (NIDD) Nexign SCEF повышает эффективность управления большим парком IoT-устройств, снижая их энергопотребление и нагрузку на сеть. Через Nexign SCEF оператор может отправлять управляющие команды на устройства, запрашивать данные мониторинга, инициировать обновление ПО.

«Несмотря на то, что SCEF — далеко не новый элемент сети, только в последние годы телеком-отрасль стала серьезно рассматривать его как техническую возможность для реализации перспективных бизнес-сценариев. Уже формируются группы кейсов предоставления сетевых API, которые с наибольшей вероятностью будут востребованы на рынке в ближайшее время — это все, что связано с предотвращением мошенничества и цифровой аутентификацией пользователей, контролем QoS для корпоративных клиентов, повышением прозрачности управления IoT-устройствами, включая контроль их статуса и местоположения. Эти сценарии будут только обогащаться и расширяться с активным запуском сетей 5G, которые обеспечивают еще больше возможностей для управления опытом клиентов и работой с массовым IoT», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.