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МТС автоматизировала учет электроэнергии на главной трассе Ямала

МТС автоматизировала учет расхода электроэнергии с систем видеонаблюдения на главной трассе Ямало-Ненецкого автономного округа «Сургут-Салехард», которая объединяет самые крупные города региона. Облачная платформа, объединяющая счетчики российского производства, позволяют дистанционно собирать и контролировать данные показаний расхода электроэнергии, обеспечивая бесперебойную работу камер в условиях Крайнего Севера.

Для реализации проекта МТС использовала облачную платформу учета электроэнергии Energy Tool, которая позволила перейти с ручной на автоматическую бесшовную передачу данных по GPRS в информационную систему клиента. Около 60 интеллектуальных приборов учета в режиме реального времени передают на платформу показания расхода электроэнергии с камер видеофиксации, установленных на участке трассы от Ноябрьска до Салехарда. Все данные можно посмотреть через специальное приложение для IOS, Android со смартфона.

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Цифровизация

Цифровое решение охватывает автодорогу протяженностью более тысячи километров, включая транзитные магистрали в городах Муравленко, Новый Уренгой, Пангоды, Надым, Лабытнанги, Ноябрьск и столицу округа. Проект, разработанный с учетом арктического климата, позволяет сократить расходы на выезд сотрудников, ответственных за учет энергоресурсов, оперативно получать информацию о неисправностях приборов и сбоях в системе, тем самым сократить время некорректной работы видеокамер.

«Наша многолетняя экспертиза в разработке цифровых решений позволяет выстроить рутинные процессы более эффективно и экономически выгодно во многих отраслях. Так, без дополнительных вложений в новое серверное оборудование, можно не только экономить, но и отслеживать несанкционированные подключения к сетям. К примеру, умные технологии МТС помогли «Башкирэнерго» выявить коммерческие потери на электросетях. Алгоритмы искусственного интеллекта и анализ больших данных за короткое время обнаружили следы взлома счетчиков потребителей для занижения показаний в 7-10 раз. Это еще раз подтверждает широкий спектр применения наших возможностей в решении даже самых сложных задач», — сказал директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

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