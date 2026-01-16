В Югре майнинговые фермы чаще всего строят в Сургуте и Нижневартовске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм в регионе стал Сургут и Сургутский район. Вторую строчку занял Нижневартовск, третье место разделили Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Березовском и Белоярском районах, Лангепасе и Урае.

В целом по России чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. А реже всего — в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме реального времени проанализировала данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявила аномалии в энергопотреблении. Это позволило быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки.

«Рост числа майнинговых ферм вызывает опасения в связи с дефицитом электроэнергии. В связи с этим борьба с нелегальным майнингом – необходимая мера для повышения надежности сетей и их бесперебойной работы. Благодаря платформе EnergyTool и умным алгоритмам искусственного интеллекта, в Ханты-Мансийском автономном округе удается отслеживать несанкционированные подключения к энергетической инфраструктуре, тем самым минимизировать перегрузки и локальные отключения. Такие меры существенно экономят ресурсы сбытовых компаний, повышают безопасность и качество жизни югорчан», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.