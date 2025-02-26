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МТС: В Курском области снизилось число майнинговых ферм на 22% за 2024 год

МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях EnergyTool. В Курской области, по данным на январь 2025 г., зафиксировано снижение количества майнинговых ферм на 22%.

На январь 2025 г. в России выявлено 136575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа.

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Пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 г. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также – Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

«На территории Курской области с начала 2024 г. мы помогли обнаружить сразу несколько майнинговых ферм. В режиме реального времени цифровое решение с помощью искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения фиксирует признаки хищения и аномалии на энергосетях, выявляя при этом и их адреса для проведения проверки на месте. Даже одна криптоферма может расходовать огромное количество электроэнергии и представляет серьезную проблему для энергосистем предприятий, приводя к перегрузке сети и аварийному отключению света», — сказал директор МТС в Курской области Семён Розенберг.

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