МТС: половину майнинговых ферм на Южном Урале в 2025 году обнаружили в Челябинске

МТС сообщила о росте числа майнинговых ферм в Челябинской области в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г.

Половина всех обнаруженных в прошлом году майнинговых ферм в Челябинской области пришлась на столицу региона. Второе место по итогам года занял Магнитогорский городской округ – там было найдено 10% от всех случаев, третье место – у Сосновского района (8%). Наименьшее количество ферм было зафиксировано в Троицком, Чесменском и Кусинском районах Челябинской области.

Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. На однофазные приборы пришлось 22% атак. Наблюдается также и сезонная динамика: летом число взломанных счетчиков снизилось в 5 раз по сравнению с весенним периодом.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Одним из ключевых направлений работы платформы является обнаружение майнинговых ферм. В 2025 г. было обнаружено 196907 случаев майнинга, что на 44% больше, чем годом ранее. Чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

«Сегодня ИТ-сервисы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения могут самостоятельно анализировать потоки данных и выявлять отклонения от типичных сценариев. Наша платформа EnergyTool для коммерческого учета электроэнергии – яркий тому пример. Решение находит аномалии в потреблении ресурса и локализует врезки, взломы счетчиков и неучтенное потребление электричества, например, майнинговые фермы», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

