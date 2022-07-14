Минцифры поддержало создание АНО «Многоквартирный умный дом»

Минцифры, Минпромторг и Минстрой поддержали создание АНО «Многоквартирный умный дом». В новую организацию войдут операторы «большой четверки», застройщики, исследовательские центры и представители ведущих компаний, задействованных в формировании нового цифрового стандарта жилых многоэтажек.

«Сразу после проведения установочного совещания рабочей группы в начале года стало понятно, что реализация проекта такого масштаба потребует множество ресурсов и плотного взаимодействия бизнеса и федеральных органов власти. Нами был выбран механизм взаимодействия с бизнесом путем создания АНО "Умный многоквартирный дом", которая объединила в своем составе всех ключевых отечественных производителей устройств и систем для умного дома, застройщиков, а также операторов связи. На текущий момент необходимо утвердить Концепцию цифровизации многоквартирных домов, перейти к разработке перспективного плана стандартизации и реализации дорожной карты. Именно на этом этапе взаимодействие между АНО и государством потребует максимальных ресурсов. Результат этого этапа – список сводов правил и стандартов, в которые необходимо будет внести изменения в ближайшем будущем. Изменения позволят нам сделать многоквартирные дома более комфортными и безопасными для жителей, а также будут способствовать стимулированию спроса на отечественные решения, в том числе аппаратно-программные комплексы», — отметил замглавы Минцифры России Андрей Заренин, возглавляющий рабочую группу со стороны министерства.

Среди первоочередных задач АНО «Умный дом» – утверждение Концепции цифровизации многоквартирных домов, которая содержит ключевые принципы применения ИТ-решений на разных этапах строительства.

«Использование унифицированных решений отечественных производителей с высоким уровнем информационной безопасности при строительстве домов позволит создать комфортную и безопасную среду для жизни граждан. Такие устройства не могут быть дистанционно отключены производителем, не может быть остановлена их поддержка зарубежными организациями. Более того, утечка данных участников процесса — граждан, ресурсоснабжающих компаний и аварийных служб в адрес третьих лиц становится минимальной. Полагается целесообразным, в первую очередь, отдавать приоритет тем производителям, которые включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, возглавляющий рабочую группу со стороны Минпромторга России.

Участникам АНО «Умный дом» предстоит обсуждать инициативы по изменению законодательной базы и разработку новых стандартов в соответствии с ожиданиями жильцов.

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«Современность ставит перед нами новые вызовы и задачи, связанные со всеми этапами жизненного цикла умных многоквартирных домов. Интеграция с любыми инженерными и информационными системами, поддержка различных протоколов, взаимодействие со сторонними приложениями и платформами – все эти возможности необходимо обеспечить на разных этапах от проекта до эксплуатации, а также на разных классах объектов. Эта работа потребует и разработку новых, так и актуализацию имеющихся сводов правил и стандартов. Кроме того, мы рассчитываем, что новое АНО станет отраслевым think tank, обеспечивающим должный уровень экспертизы и аналитики в предметной области», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлик, возглавляющий рабочую группу со стороны Минстроя России.

«Ключевой бенефициар цифровизации жилья – это граждане. Поэтому нашей главной задачей является повышение комфорта, ресурсоэффективности, инженерной и физической безопасности домов. Для этого необходима консолидация усилий игроков различных отраслей, смежных технологических рынков и государства по формированию в России устойчивого и эффективного рынка "Умных домов" и связанных с ним решений, а также синхронизации экспертных позиций, выявления и масштабирования лучших практик. В центре внимания и безусловный приоритет №1 – формирование опережающего регулирования и открытых стандартов», – отметил генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин.