Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в новостройке

Согласно опросу, проведенному в феврале–марте 2025 г. ГК «Кортрос» совместно с «Лабораторией цифровизации жилья», 77,3% россиян учитывают наличие технологий умного дома в многоэтажке при покупке квартиры. Из них 19,5% респондентов выбрали ответ, что им «очень важна цифровизация всего вокруг», другие 57,8% заявили, что будут только рады, если новостройка окажется оснащена умными технологиями. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кортрос».

Только 9,1% опрошенных отметили, что им не очень интересны умные технологии в доме, где они проживают или покупают квартиру, а 13,6% боятся, что это может повлечь увеличение коммунальных платежей.

«Результаты опроса показали, что жителям многоэтажных домов важны цифровые сервисы, причем как те, которые может внедрить девелопер на этапе строительства умной многоэтажки, так и внутренние девайсы. Сегодня люди хотят управлять своим домой при помощи мобильного телефона — там вся их жизнь. Девелоперам стоит, в свою очередь, искать технические средства, чтобы реализовать это желание и соответствовать ожиданиям клиентов. Мы в ГК «Кортрос» формируем основные стандарты по уровню обслуживания своих проектов еще на этапе их проектирования», — сказал директор по цифровой трансформации Дмитрий Лебедев.

При этом, согласно опросу, 31,8% опрошенных высказались, что постоянно используют умные девайсы, а 36,4% ответили, что «новички, но пробуют». Также 24% сказали, что «возможно, начнут в будущем». Не планируют — 7,8% респондентов.

На вопрос «какие технологии умного многоквартирного дома наиболее важны?» 74% участников опроса выбрали ответ «сервисы, позволяющие экономить, в том числе приборы учета, регулировки отопления, воды и света». Такой же процент (74%) респондентов заявил о важности сервисов, отвечающих за безопасность: камер видеонаблюдения, датчиков, умного входа в дом и других технологий.

«Мы видим более 10% проникновение умного дома в потребительском сегменте, который значительно вырос за счет приобретения умных колонок, выступающих одновременно и хабами для умных устройств. Потребители сегодня могут подобрать решения по своим финансовым возможностям — от базовых умных ламп и розеток до продвинутых систем управления. При этом относительно новым, но перспективным трендом становится проникновение умного дома в квартиры еще на этапе строительства. По нашим оценкам, девелоперы все больше внимания уделяют комфорту и безопасности будущих резидентов через применение технологий умного дома», — отметил генеральный директор «Лаборатории цифровизации жилья» Илья Лебедев.

На втором месте по востребованности у россиян девайсы, позволяющие передавать показания счетчиков и оплачивать квитанции онлайн (70,8%). На третьем — многофункциональное мобильное приложение дома (53,9%). Кроме того, больше 35% заинтересованы в качественных консьерж-сервисах.

Полная цифровизация многоэтажного дома и процессов в отдельной квартире интересует 22,2% респондентов, голосовые сервисы для управления, в том числе для доступа на территорию жилого комплекса — 24%. Среди ответов в рубрике «другое» были некоторые пожелания, например, «чтобы их приложения можно было удаленно открывать дверь по сигналу домофона».

На вопрос «Какие плюсы технологий умного дома вы можете отметить?» порядка 67,5% респондентов ответили, что они позволяют экономить время, 58,4% выбрали ответ «делают жизнь интереснее», 51,3% — «обеспечивают безопасность». Больше 25,3% рассказали, что умный дом позволяет экономить на коммунальных платежах, а 7,8% выбрали свой вариант, например, заявив, что «умный дом позволяет более эффективно организовать использование ресурсов, освободить время, выполняя некоторые ежемесячные задачи».

Кроме того, участники опроса рассказали, какие сервисы в мобильном приложении для них самые полезные. На первом месте (73,4%) связь с управляющей компанией, в том числе подача заявок, отправка вопросов и так далее. На втором месте — 73% респондентов — получение платежек и оплата коммунальных платежей. Для 71,8% важна функция видеонаблюдения, для 68,2 — возможность доступа в паркинг и на территорию ЖК, для 48,7% диспетчеризация. Нужно отметить, что опрошенные могли выбрать сразу несколько вариантов ответов. Среди других ответов были указаны такие, как «удаленное управление домофоном», а также «функция включения и выключения света в квартире или кондиционера».

На вопрос, как респонденты относятся к возможности появления в ЖК робота-консьержа, в общей сложности 71,4% ответили, что положительно, и «это интересно». При этом 21,4% опрошенных сказали, что «робот не заменит человека», а 7,1% высказались отрицательно.

На вопрос «Верите ли вы, что в будущем в России все многоэтажки будут оснащены системами умного дома?» 42,9% ответили, что «да, все к этому идет», 33,1% высказали мнение, что это может случиться только в случае с новостройками.

При этом 40,9% высказали мнение, что на цифровизацию всех многоэтажных домов в стране потребуется больше 15 лет, 27,9% — 10–15 лет, а 25,3% — меньше 10 лет. Также респонденты дали собственные ответы. Кто-то отметил, что все будет зависеть от локализации производства и объема, другой респондент — от бюджета, количества желающих и надежности систем.

Опрос проводился в феврале–марте 2025 г. В нем приняли участие почти 2 тыс. человек из всех регионов России вне зависимости от пола и возраста.