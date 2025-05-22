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Марков Сергей


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Telegram впервые получил прибыль 1
28.06.2024 Сбербанк: искусственный интеллект становится центральной технологией 1
28.06.2024 Сбербанк и SberDevices представили ИИ-детектор GigaCheck для определения текстов, написанных нейросетью 1
01.02.2024 Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO 1
25.12.2023 Компания «Исерв» выпустила мобильный контролер на ОС «Аврора 5.0» 1
22.11.2023 «Сбер» предложил «Альянсу в сфере ИИ» концепцию независимого бенчмарка MERA для оценки фундаментальных моделей 1
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью 1
09.02.2023 Языковая модель от «Сбера» и SberDevices стала лучшей в мире по пониманию текстов на русском языке 1
29.11.2022 Кудрин уходит с госслужбы, чтобы возглавить «Яндекс» и стать каналом для переговоров России с Западом 1
28.11.2022 «Сбер» анонсировал Molotilka — новый инструмент для непрерывного обучения фундаментальных нейросетевых моделей 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
12.03.2018 «Россети», Университет ИТМО и «Сервионика» испытали новое решение на базе квантового шифрования 1
06.09.2005 У татар хотят отнять почту 1
19.07.2005 Путин открыл российским сотовикам дорогу за рубеж 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Марков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 341 5
МегаФон 9256 2
Google LLC 11940 2
Корус Консалтинг ГК 1252 2
Broadcom - VMware 2404 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Dell EMC 5051 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Microsoft Corporation 24843 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Крок - Croc 1785 1
Selectel - Селектел 405 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
TeamViewer 125 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Yandex - Яндекс 7695 1
SAS Institute 991 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Unicorn - Юникорн 48 1
Gogo Business Aviation - Aircell 11 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
ISERV - ИСЕРВ - Интернет-Сервис 3 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 441 1
GitHub 872 1
Telegram Group 2201 1
OpenAI 263 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 533 1
Квантовая информатика - Научно-исследовательская лаборатория 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 31 1
РесурсТранс 16 1
Castorama - Касторама 31 1
Uber 333 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Почта России ПАО 2157 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
Альфа-Банк 1797 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 1
Альфа-Групп 716 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 67 1
Cukurova 96 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1004 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 66 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6071 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2024 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 107 1
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 21 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5307 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3328 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 3
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1654 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6863 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1965 2
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 976 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2239 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1110 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2887 1
DevOps - Development и Operations 935 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4373 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 155 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2767 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 296 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 44 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1597 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6307 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 120 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 1
Microsoft Windows 2000 8663 3
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 1
Booking.com 115 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 156 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
SUSE CaaS Platform - SUSE Container-as-a-Service Platform 7 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 773 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Sber Russian SuperGLUE - General Language Understanding Evaluation 3 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices FRED-T5 - Full-scale Russian Enhanced Denoisers T5 1 1
Microsoft Office 3814 1
СалютДевайсы - GigaChat 236 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 83 1
OpenAI ChatGPT 399 1
ISERV - ИСЕРВ - Мобильный контролёр 3 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
Huawei MindSpore 4 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 283 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 36 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 34 1
Путин Владимир 3239 3
Орлянский Юрий 8 2
Починок Николай 12 1
Садовенко Илья 65 1
Михалев Евгений 90 1
Березин Максим 119 1
Главчев Владимир 21 1
Талдыкина Наталья 42 1
Лобанов Герман 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Карнаух Павел 7 1
Мольский Александр 15 1
Буйлов Юрий 13 1
Карпинский Владислав 2 1
Извеков Алексей 8 1
Мазуренко Юрий 1 1
Ельчинский Сергей 2 1
Подуков Игорь 3 1
Степаненко Василий 42 1
Вахов Алексей 2 1
Глейм Артур 5 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Якушев Михаил 50 1
Маевский Леонид 57 1
Жуков Павел 5 1
Абрамович Роман 46 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Греф Герман 429 1
Волож Аркадий 254 1
Кудрин Алексей 124 1
Потанин Владимир 65 1
Перминова Светлана 30 1
Султанов Шамиль 1 1
Собчак Анатолий 9 1
Зайцев Александр 22 1
Белевцев Андрей 66 1
Шадаев Максут 1044 1
Салтанов Александр 2 1
Шварев Леонид 9 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 11
Турция - Турецкая республика 2412 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3006 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2562 2
Польша - Республика 1971 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Европа 24371 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Индия - Bharat 5534 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1606 1
Нидерланды 3559 1
Сербия - Республика 345 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 3
Энергетика - Energy - Energetically 5221 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7087 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2526 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
Физика - Physics - область естествознания 2688 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5658 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 186 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 51 1
Опцион 101 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 1
Аренда 2485 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 859 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2764 1
Информатика - computer science - informatique 1092 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3549 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 824 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
The Bell - Издание 42 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 471 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1151 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1139 1
CNews AWARDS - награда 525 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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