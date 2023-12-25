Компания «Исерв» выпустила мобильный контролер на ОС «Аврора 5.0»

Компания «Исерв», национальный разработчик цифровых платформ, завершила разработку новой версии «Мобильного контролёра» под ОС «Аврора 5.0». Разработчиками успешно проведены тестовые испытания.

«Мобильный контролёр» — решение компании «Исерв» для автоматизации деятельности сотрудников, осуществляющих планирование, выполнение и контроль обходов точек учёта, а также мониторинг и учёт выполняемых работ. Решение уже используется в 38 регионах РФ.

Среди компаний, использующих «Мобильный контролёр»: «Вологдаоблэнерго», «Сетевая компания» (Республика Татарстан), «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Янтарь», «Россети Северо-Запад», «Россети Северный Кавказ».

«Мы уже выпустили приложение для «Аврора 4». В данный момент завершаем разработку новой версии «Мобильного контролёра» под ОС «Аврора 5.0». Нашими разработчиками уже успешно проведены тестовые испытания работы приложения на базе Developer Preview. В ближайшее время мы ожидаем сборку ОС «Аврора 5.0», на базе которой будет проведено финальное тестирование нашего решения. Новая версия продукта «Мобильный контролёр» сохранила все свои функциональные возможности и преимущества и оптимизирована под отечественные операционные системы», — сказал архитектор мобильных приложений компании «Исерв» Александр Зайцев.

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«Сотрудничество с компанией «Исерв» — это важнейший этап для «Авроры» на пути в энергетическую отрасль. Для нас очень важно, чтобы продукты, которые зарекомендовали себя в отрасли, могли работать на мобильных устройствах с «Авророй». Особенно ценно, что мобильный контролер среди первых заработает в пятерке», — сказал директор по отраслевым решениям «Открытой мобильной платформы» Леонид Шварев.

«Мы используем мобильный контролер «Исерв» для комплексной цифровизации процессов технического обслуживания средств учета электроэнергии. Ежедневно персонал работает удаленно с мобильных устройств. Такая работа, по нашему мнению, должна осуществляться с применением доверенных устройств и с выполнением требований Правительства РФ по импортозамещению», — отметил Сергей Марков, врио заместителя главного инженера – начальник департамента обеспечения функционирования технологических информационных систем, АСТУ и связи «Россети».