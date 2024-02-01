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Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO

Совместный проект ЕВРАЗа и «КОРУС Консалтинг» по созданию системы PPM Evraz стал победителем конкурса «Проект года 2023» по версии Global CIO в номинации «Лучший управленческий проект по повышению эффективности компании».

«Проект года» Global CIO — одна из авторитетных премий российского ИТ-рынка. Проекты оценивают члены профессионального сообщества, среди которых ИТ-руководители ведущих компаний страны. За победу в различных номинация в этом году боролись более 480 проектов.

ЕВРАЗ реализует проект PPM Evraz совместно с командой департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг». На данный момент решение введено в промышленную эксплуатацию на консолидированном уровне и для дивизиона «Сибирь».

За время проекта команда реализовала уникальную для отрасли функциональность. На базе нового решения в компании формируется годовой бюджет, скользящий план (rolling forecast) на два года, оперативный ежемесячный план, прогноз до конца года, расчет ключевых показателей эффективности (КПЭ) и план-факт отчетность в едином информационном пространстве.

Система обеспечивает связь стратегического плана компании с операционным планированием дивизиона и является важным звеном в цепочке цифровизации — от системы производственного планирования до консолидированного финансового результата. Решение используют в повседневной работе более 700 сотрудников из 30 подразделений и 80 функциональных бизнес-блоков компании.

Систему создавали ведущие методологи и архитекторы отрасли. Группа «Цифровые финансы» Kept обеспечила на проекте методологическую часть, департамент EPM «КОРУС Консалтинг» — проектирование и техническую реализацию. Активное участие представителей дивизионов и управляющей компании ЕВРАЗ, а также команд разработки и поддержки смежных систем ЕвразТехника ИС, ИТ-подразделения ЕВРАЗа, стало залогом успеха проекта.

Продуманная методология и архитектура PPM позволят компании в будущем развивать систему: автоматизировать факторный анализ, достичь более глубокого анализа данных (data driven approach), улучшать аналитические системы визуализации данных для пользователей всех уровней в компании, а также распространить опыт на другие дивизионы.

«Вспоминая проект, я вижу, какое количество сил и энергии было вложено в него. Это позволило получить не просто уникальную, а "живую" систему, которая сможет дальше развиваться и эволюционировать вместе с ЕВРАЗ. Масштаб решения уже оценили ведущие компании отрасли, а теперь и профессионалы ИТ-сообщества», — прокомментировал Юрий Орлянский, директор департамента ЕРМ «КОРУС Консалтинг».

«Я присоединился к проекту уже во второй его половине и оценил вовлеченность, интерес и активность ключевых участников и менеджеров проекта. Считаю, что именно вовлечение пользователей на ранней стадии в проектирование и дальнейшую реализацию стало ключевым критерием успеха и работоспособности системы даже в условиях меняющейся внешней среды», — добавил Сергей Марков, директор по маркетингу, операционному планированию и контроллингу ЕВРАЗ.

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