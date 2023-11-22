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«Сбер» предложил «Альянсу в сфере ИИ» концепцию независимого бенчмарка MERA для оценки фундаментальных моделей

«Сбер» предложил «Альянсу в сфере ИИ» концепцию независимого бенчмарка MERA для оценки фундаментальных моделей

Бенчмарк поможет объективно оценивать большие языковые модели, что особенно актуально с ростом их числа и возможностей. Для тестирования моделей часто используют бенчмарки, которые представляют собой набор сложных задач, решение которых отражает способности моделей по различным доменам, задачам или модальностям. Благодаря такой оценке пользователи могут понять, как применять модель, а исследователи — получить объективную информацию для дальнейшего обучения, адаптации или развития языковых моделей.

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sberpro

Современные языковые модели, лежащие в основе таких сервисов как GigaChat, ChatGPT и других, нуждаются в объективном сравнении и независимой оценке. Командой SberDevices, компании-партнёра «Сбера», в коллаборации с партнерами из академического сообщества была разработана методология тестирования. В неё вошла 21 задача в инструктивном формате для тестирования фундаментальных моделей. Тесты охватывают вопросы знаний о мире, логику, причинно-следственные связи, этику искусственного интеллекта, память моделей и многое другое. В создании тестов участвовали команды из Sber AI, Skoltech AI, НИУ ВШЭ. Так появился открытый бенчмарк MERA: Multimodal Evaluation for Russian-language Architectures. Это концепция единого независимого лидерборда с фиксированными верифицированными экспертами задачами и стандартизированными конфигурациями промптов и параметров.

Сергей Марков, руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения дивизиона общих сервисов «Салют» Сбербанка, сказал: «С каждым днем границы применения искусственного интеллекта расширяются. Нам как никогда важно иметь актуальное представление о реальных способностях современных языковых моделей. Признанный всеми крупными участниками индустрии набор тестов — это возможность для индустрии и академического сообщества исследовать способности фундаментальных моделей, объективно оценивать их, развить коллаборации как внутри РФ, так и на международной арене. Мы приглашаем другие компании, в том числе, участников «Альянса в сфере ИИ» присоединиться к обсуждению методологии и зафиксировать общепринятые отраслевые стандарты».

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