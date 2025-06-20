Умный транспорт поедет на «Авроре»: Сбербанк, «Ростелеком» и «АвтоВАЗ» договорились о партнерстве

Сбербанк, «Ростелеком» и «АвтоВАЗ» заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и исполнительный вице-президент по финансам «АвтоВАЗа» Евгений Чуканов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Меморандум предусматривает совместную разработку цифровых решений для автомобилей на базе российской мобильной операционной системы «Аврора». Партнеры сосредоточатся на создании программного обеспечения для управления автомобильными системами, внедрении технологий искусственного интеллекта, а также на повышении кибербезопасности и защите пользовательских данных.

Стороны также планируют совместные проекты по развитию инфраструктурных решений, таких как интеграция автомобилей с системами умного города и цифровыми экосистемами партнеров. Реализация меморандума приведет к появлению новых удобных функций для пользователей, повысит безопасность и комфорт эксплуатации автомобилей и ускорит технологическую трансформацию отрасли.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «”Сбер” становится стратегическим партнером и ключевым поставщиком технологий для взаимодействия человека с автомобилем и внешними инфраструктурными решениями. Владельцы автомобилей “АвтоВАЗа” смогут бесшовно пользоваться популярными сервисами и цифровыми решениями уже на старте запуска нового поколения ОС “Аврора”. Такие технологии зададут новые стандарты для отрасли, откроют новые возможности для миллионов россиян, сделают автомобиль по-настоящему умным, удобным и безопасным».

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Мы рады, что к флагманскому проекту по созданию суверенной экосистемы для автомобилей присоединился “Сбер”. Сотрудничество между системообразующими компаниями в сфере ИТ, телекома, банкинга и автомобилестроения выведет цифровую зрелость нашей страны на новый уровень. В современных реалиях, когда машина становится не просто средством передвижения, а электронным устройством, критично предоставлять пользователям доступ к необходимым цифровым сервисам, соблюдая требования информационной безопасности. Наш проект — это стратегический шаг к достижению технологической самостоятельности, которая была обозначена президентом и правительством как одна из ключевых государственных задач российской экономики».

Евгений Шмелев, первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию «АвтоВАЗа»: «Мы приветствуем объединение усилий “АвтоВАЗа” и лидеров отечественного ИТ-рынка с целью совместной разработки и внедрения передовых клиентоориентированных цифровых сервисов для автомобилей Lada и рассчитываем, что эта работа повысит потребительскую ценность наших автомобилей, поднимет уровень их защищенности, расширит горизонты практического использования технологий искусственного интеллекта и больших данных, что будет способствовать формированию новых ориентиров для отрасли в целом».