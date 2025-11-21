Агентный режим: GigaCode от Сбербанка научился автономно выполнять задания разработчиков с помощью ИИ

В ассистенте разработчика GigaCode появился агентный режим. Он предназначен для автоматизации рутинных задач пользователя и доступен бесплатно всем авторизированным на платформе GitVerse. В отличие от закрытых B2B-решений на российском рынке, агентный режим интегрируется в популярные IDE, включая семейство JetBrains и GigaIDE, и позволяет протестировать инструмент без ограничений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В агентном режиме GigaCode превращается из ассистента в активного цифрового разработчика. Он получает среду выполнения команд, возможность выхода в интернет и доступ к инструментам для самостоятельного выполнения задач по проектированию и написанию кода от начала до конца. Достаточно сформулировать задачу в текстовом виде, и агент найдет и откроет необходимые файлы, внесет изменения в код, выполнит консольные команды, запустит тесты, соберет проект или оформит коммит в репозитории Git. Такой подход сокращает время на повседневные операции и позволяет разработчикам сосредоточиться на более сложных задачах.

По сравнению с российскими аналогами, которые используют open-source плагины и среды разработки, подобные VS Code, решение реализовано с глубокой интеграцией в JetBrains IDE – популярную среду разработки для создания ПО на многих языках программирования. Такая возможность особенно актуальна для российского рынка, где большинство компаний используют данную платформу. Более того, Сбербанк стал первым, кто представил SWE-агента (агента-разработчика) еще в июне 2025 г. в инструменте для создания веб-приложений GigaStudio. А теперь пользователям стала доступна еще и поддержка субагентов в системе SWE-агентов. Основной агент может вызывать вспомогательных экспертов с собственным контекстом для анализа, написания и проверки кода, обеспечивая более точные и быстрые результаты.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Запуск агентного режима на базе GigaCode – это шаг к упрощению процессов разработки и повышению эффективности команд. Ранее пользователям приходилось вручную прикреплять файлы в чат для анализа, теперь ИИ-агент самостоятельно находит, открывает необходимые и при необходимости создает файлы, полностью понимая контекст проекта. Таким образом, инструмент обеспечивает полную автоматизацию рутинных задач, позволяя разработчикам сосредоточиться на более сложных аспектах их работы. В отличие от большинства решений на рынке, опирающихся на адаптацию open-source моделей и плагинов и не позволяющих получать аналитику и оценку эффектов «из коробки», наш агентный режим – это полностью собственная разработка Сбера, созданная с нуля на нашей инфраструктуре. Такой подход гарантирует отличную масштабируемость, глубокую интеграцию с метрическими сервисами и высокую надежность, что особенно важно для крупных проектов и команд».

Кроме этого, в версии 3.0 GigaCode получил существенное обновление. Теперь ИИ-ассистент включает новейшую версию модели автодополнения кода – GigaCode Inline 4.0 13B-A3B, которая включает в себя 13 млрд параметров и демонстрирует значительный прирост эффективности, согласно внутренним тестам. Технология полностью разработана командой Сбербанка с нуля и основана на уникальной для кодовых моделей архитектуре MoE («смесь экспертов»), благодаря которой нагрузка оптимально распределяется между специализированными модулями, что гарантирует высокую скорость выдачи рекомендаций.

Модель мгновенно предлагает готовые фрагменты кода для Python, Java, JavaScript и других языков, позволяя писать программы быстрее и качественнее. В отличие от open-source альтернатив (например, QwenCoder 2.5 и 3, Mellum), она в два-три раза реже допускает синтаксические ошибки и значительно превосходит их в ключевых режимах: коротких подсказках и использовании контекста из других файлов.

Сбербанк продолжает развивать экосистему ИИ-инструментов для разработчиков. Корпоративные клиенты GigaCode также бесплатно получат обновление и доступ к агентному режиму.