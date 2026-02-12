«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

Торвальдс назвал предложенные для ядра Linux 7.0 изменения, связанные с поддержкой подсистемы ММС, «сплошным мусором» и «непротестированным барахлом». Он отказался вносить нововведения в код ядра. Это далеко не первый раз, когда Торвальдс не следит за словами, комментируя работу участников сообщества, и с возрастом он все чаще проявляет такую несдержанность.

В ведро, а не в ядро

Создатель ОС Linux и глава одноименного сообщества Линус Торвальдс (Linus Torvalds) выкатил новую порцию критики разработчиков ядра. Как пишет портал Phoronix, на этот раз под руку ему попались авторы патчей для ядра Linux 7.0, добавляющие ряд изменения в работу подсистемы для работы с флеш-памятью MMC (MultiMediaCard).

Предполагалось, что новые патчи привнесут в подсистему MMC поддержку нового оборудования. Также они должны были оптимизировать поддержку безопасного стирания/TRIM для некоторых eMMC-карт, и добавить несколько других улучшений. Но Торвальдс отказался принимать в состав ядра все эти апдейты. По его словам, это не патчи, а «сплошной мусор» (complete gagbadge) и «непротестированное барахло» (untested crap).

Как сообщал CNews, Linux 7.0 должен выйти в апреле 2026 г., сразу после Linux 6.19. Билдов 6.20, 6.21 и пр. не будет – Торвальдс открыто признался, что нумерация версий ядра напрямую связана с количеством пальцев у него на руках и ногах.

Что не понравилось Торвальдсу

По информации Phoronix, связанные с подсистемой ММС патчи несли в себе идентификаторы устройств NXP IW61x для чипов Wi-Fi, работающих через SDIO. Также разработчики хотели внедрить полноценную поддержку устройств с датой производства после 2025 г.

youtube Торвальдс продолжает хамить разработчикам

Наряду с этим они намеревались оптимизировать процесс безопасного стирания/TRIM для некоторых eMMC-карт Kingston, добавить поддержку мобильного процессора поддержка MediaTek MT8189 в mtk-sd, а также внести различные обновления драйверов SHDCI и попутно провести чистку кода DW_MMС.

Но теперь планам авторов патчей не суждено сбыться. По мнению Торвальдса, авторы пакета исправлений не тестировали их и не проводили их проверку внутри объединенного тестового дерева в ядре Linux, известного как linux-next. Оно нужно для проверки работоспособности патчей и выявления их конфликтов с другими компонентами ядра до того, как они будут приняты в состав финальной сборки.

Похоже, все серьезно

Торвальдс создал Linux в 1991 г. и с тех пор почти бессменно стоит у руля сообщества Linux. За последние годы он регулярно критиковал разработчиков, иногда даже за их слишком хорошую, по его мнению грамотность, и часто разносил в пух и прах предложенные ими патчи к ядру.

Нередко доходит и до прямых унижений. После них ключевые разработчики, не желая выслушивать оскорбления от великовозрастного Торвальдса (на момент выхода материала ему было 56 лет), покидают сообщество.

Но на этот раз гнев Торвальдса, судя по всему, имеет обоснование. В промежутке между грубыми высказываниями в адрес авторов патчей он указал на несколько конкретных сбоев, которые вызывали эти обновления. Если включить предложенный код в состав ядра, то скомпилировать готовую сборку не получится – процесс завершится с ошибкой.

Время, чтобы исправиться

Торвальдс настолько рассердился, что не будет принимать патчи от этих разработчиков в течение всей «жизни» релиза Linux 7.0. Им придется подождать, пока сообщество не начнет работу над версией 7.1, но они будут обязаны провести нормальное всестороннее тестирование своего кода, в том числе и через linux-next.

Ждать, впрочем, недолго. Предложенные изменения в подсистему MMC отложены до начала периода слияния изменений в Linux 7.1, то есть примерно до середины апреля 2026 г., пишет Phoronix.