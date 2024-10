Создатель Linux Линус Торвальдс приказал разработчикам следить за словами. Его взбесили шибко грамотные программисты

Линус Торвальдс намекнул, что не потерпит от разработчиков использования страдательного залога в их сообщениях. Ему не нравится эта глагольная категория – он предложил разработчикам использовать только действительный залог, назвав его более благозвучным, но номер один в его личном топе – это повелительное наклонение.

Язык стремится к упрощению

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) обрушился с очередной критикой на разработчиков ядра. На этот раз ему не понравилось то, как именно те пишут комментарии к своим коммитам, то есть буквально то, как они строят предложения.

Торвальдс открыто попросил всех разработчиков не употреблять в своих сообщениях страдательный (он же пассивный) залог, потому что, по его словам, такие глагольные формы нагружают его дополнительной работой, и ему приходится избавляться от них и переписывать комментарии к коммитам вручную.

В качестве примера неправильного, с его собственной точки зрения, комментария он привел фразу одного из разработчиков ядра: «В этом запросе на извлечение обработка ошибок драйвера … было исправлено, чтобы избежать разыменования указателя NULL» (In this pull request, the … driver error handling was fixed to avoid a NULL pointer dereference).

Так ли уж все серьезно

В своей нынешней публикации Торвальдс признался, что придирается до мелочей, но тут же аргументировал свою позицию тем, что ему приходится исправлять подобные комментарии несколько раз в неделю, что, по-видимому, расходует его время. В качестве альтернативы пассивному (страдательному) залогу он предложил использовать залог действительный (активный) и даже привел соответствующий пример.

Krd / WIkipedia Торвальдс частенько учит разработчиков жизни - то пишут они неправильно, то работают не в те часы

В системе ценностей Торвальдса фраза «Это исправляет разыменование указателя NULL в ...» (This fixes a NULL pointer dereference in ...) звучит проще и понятнее. Но еще лучше, по его мнению, использовать повелительное наклонение: «Исправить разыменование указателя NULL в ...» (Fix NULL pointer dereference in ...).

В своем сообщении Торвальдс дополнительно подчеркнул, что именно повелительное наклонение – наиболее простая и в тоже время наиболее ясная и доходчивая форма изъяснения.

К моменту выхода материала под постом Торвальса собралось несколько десятков комментариев разработчиков. Все они принялись упражняться в написании комментариев к коммитам в том виде, в котором от них требует создатель Linux

Мнение со стороны

Эксперты издания The Register подметили, что пост Торвальдса, в котором он просит разработчиков изъясняться коротко и ясно, сам по себе содержит некоторое количество грамматических ошибок. Но при этом они выразили абсолютное согласие с создателем Linux – они тоже уверены, что пассивный залог, который в подавляющем большинстве используется в научных работах и многими техническими писателями, может сбивать с толку и раздражать.

По мнению экспертов The Register, подобная глагольная форма «создает недостаток ясности» (creates a lack of clarity), который часто скрывает важную информацию о том, кто и когда должен что-то делать.

Градус недовольства понижен

Что очень важно, в своем посте Торвальдс не стал открыто хамить и ругать разработчиков, как он делал это раньше. К слову, это уже не первый случай, когда Торвальдс позволял себе комментарии относительно того, как разработчики ядра используют разговорный язык.

Так, в июле 2016 г. Торвальдс разразился гневной тирадой о пунктуации. Тогда он обратился к, по его словам «разработчикам с поврежденным мозгом, у которых де...о вместо мозгов» (brain-damaged shit-for-brains) и потребовал от них, чтобы те отказались от «отвратительной наркотической ерунды» (drug-induced crap), и, наконец, начали использовать символ * правильно. Перечисленные цитаты приводит The Register.

Торвальдс регулярно позволяет себе высказываться в адрес разработчиков, притом не только тех, кто создает софт, но и тех, кто работает над «железом». В октябре 2022 г., к примеру, Линус, взбешенный ленью разработчиков Linux, сделал им строгий выговор – они начали присылать ему свой код для проверки за день до релиза нового обновления Linux. Создателю Linux приходится работать в авральном режиме, чтобы проверить все предложения, что его сильно раздражает.

В июле 2024 г. Торвальдс прошелся по тем, кто развивает открытую процессорную архитектуру RISC-V. Он заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что ее разработка пойдет по тому же тернистому и сложному пути, что были у ARM и х86. Новая архитектура, по его мнению, будет набивать те же шишки, поскольку программисты и разработчики «железа» ведут себя точно так же, как и их предшественники – взаимопонимание между ними оставляет желать лучшего, уверен Торвальдс.