Создатель Linux обещает плохое: RISC-V повторит все ошибки х86 по вине инженеров и программистов

Линус Торвальдс не сомневается, что развитие RISC-V пойдет по тому же пути, что были у ARM и х86. Новая архитектура будет набивать те же шишки, поскольку программисты и разработчики «железа» ведут себя точно так же, как и их предшественники – взаимопонимание между ними оставляет желать лучшего, уверен Торвальдс.

По проверенным, качественным граблям

Молодая процессорная архитектура RISC-V рискует пройти тот же тернистый путь развития, что х86 и даже ARM в свое время, считает создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds). Как пишет портал TechSpot, связано это с тем, как взаимодействуют между собой разработчики процессоров на базе RISC-V и программного обеспечения, которое способно работать с этими чипами. Торвальдс видит между инженерами и кодерами огромную пропасть во взаимопонимании, притом программистов он здесь делит на две категории – на системных и тех, кто пишет прикладное ПО.

По словам Линуса, все программисты пока еще плохо понимают, как работает оборудование на RISC-V, а его создатели не спешат давать им внятные объяснения. Торвальдс отметил, что много лет назад то же происходило вокруг архитектур х86 и ARM.

Krd / WIkipedia Торвальдс уверен - RISC-V суждено пройти через те же тернии, что были у ARM и х86

ARM – это современная архитектура, на которой строятся все мобильные чипы для смартфонов, планшетов, а с недавних пор, с легкой руки Apple, еще и для компьютеров с ноутбуками. Эти процессоры производительные, энергоэффективные и в меру «холодные». Что касается архитектуры х86, то соответствующие процессоры нередко проигрывают конкурентам на ARM по всем тем перечисленным параметрам. Эту архитектуру десятилетиями эксплуатируют компании AMD и Intel.

Особенности RISC-V

ARM – это довольно старая архитектура, через год ей исполнится 40 лет. Но х86 – еще более древняя, так как появилась не в 1985 г., а в на семь лет раньше, в 1978 г.

Что до RISC-V, то она развивается с 2010 г. и, в отличие от обоих конкурентов, является полностью открытой. За это ее очень любят в Китае – она позволяет этой стране обходить западные ИТ-санкции. В КНР даже создают ее отдельную версию RISC-X.

В России тоже весьма тепло относятся к RISC-V – настолько, что в стране даже есть свой альянс по развитию этой архитектуры и даже строятся отечественные планшеты на базе процессора с RISC-V.

Проблема целых поколений

По прогнозам Торвальдса, программисты и разработчики «железа» на RISC-V не смогут «договориться» в краткосрочной и среднесрочной перспективах. «Даже когда вы разрабатываете оборудование более открыто, специалисты по «железу» достаточно сильно отличаются от специалистов по программному обеспечению», – сказал Торвальдс.

Рассуждения Торвальдса о будущем RISC-V

Кроме того, нынешние специалисты, участвующие в разработке RISC-V, могут и вовсе не знать о том, с какими проблемами столкнулись в свое время те, кто создавал ARM и х86.

На фоне этого автор Linux не сомневается, что несостыковка софта и «железа» в сегменте RISC-V так просто не исчезнет. По его прогнозам, потребуется далеко не одно поколение процессоров на базе RISC-V для выявления и устранения всех или хотя бы большинства непредвиденных проблем в совместной работе ПО и аппаратного обеспечения.

«Они будут учиться, совершая ошибки – все те же ошибки, которые делались раньше», – сказал Торвальдс (they will learn by doing mistakes – all the same mistakes that have been done before). Он добавил, что у разработчиков под RISC-V будут все те же проблемы, что и у разработчиков софта ARM, и у тех кто писал ПО под x86 на заре существования этой архитектуры.

Учиться на чужих ошибках

Торвальдс отдельно отметил, что открытость RISC-V, в отличие от ARM и х86, никак не упростит задачу взаимодействия разработчиков ПО и «железа». Но, по его мнению, шишки, набитые предыдущими поколениями инженеров и программистов, они могли бы использовать во благо себе, то есть учиться на чужих ошибках и на чужом опыте, который копился десятилетиями.