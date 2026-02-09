Навсегда прекращена разработка ядра Linux 6, потому что у создателя Linux «закончились пальцы на руках и ногах»

Создатель Linux Торвальдс сообщил о скором релизе ядра Linux версии 7.0. Она выйдет в самом обозримом будущем, хотя нынешний самый современный билд – 6.18. Сборки 6.х уходят в прошлое, и связано это с тем, что у человека всего 20 пальцев – об этом говорит сам Торвальдс. Да и 7.0, вероятно, звучит красивее, чем 6.20 или 6.37. Но Торвальдс уверяет – релизы с нулем после точки не так уж и важны.

Семерка вместо шестерки

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) официально заявил о прекращении разработки нынешней ветки ядра Linux в индексом 6.х, пишет The Register. Она отправляется в прошлое, где ныне находятся все предыдущие ветки, от 5.х и вплоть до 0.х.

При этом сама разработка Linux не прекращается, несмотря на появляющиеся намеки на потенциальный скорый уход Торвальдса с поста руководителя сообщества Linux. Он все чаще срывается на разработчиках и унижает их, а также в марте 2025 г. он буквально забыл выложить в Сеть одну из версий Linux 6.x. В январе 2026 г. он сознался в неумении программировать на Pytnon и использовании нейросетей для генерации кода.

По словам Торвальдса, одна из самых ближайших версий ядра Linux получит индекс 7.0. Пока неясно, как много изменений в ней будет, но при переходе с 5.х на 6.х разработчики постарались внедрить в ядро большое количество новшеств.

На момент выхода материала самой актуальной версией ядра в нынешнем шестом поколении была 6.19. Ее стабильная сборка вышла 8 февраля 2026 г.

Krd / WIkipedia Торвальдс вполне серьезно связывает нумерацию версий Linux с количеством пальцев у людей

Согласно нынешнему графику релизов, Linux 7.0 может выйти в апреле 2026 г. на это указывает то, что промежуток между 6.19 и 6.18 LTS составил два месяца – 6.18 LTS вышла в декабре 2025 г.

Первым дистрибутивом, основанным на Linux 7.0, может стать Ubuntu 26.04, появление которого запланировано именно на апрель 2026 г.

Во всем должен быть порядок

Переход от версии 6.19 сразу к 7.0 может показаться странным только далеким от опенсорсного сообщества пользователям. На деле это если пока не традиция, то как минимум тенденция.

Все началось в феврале 2015 г., когда вышло ядро Linux 3.19. Спустя два месяца, в апреле 2015, свет увидел Linux 4.0. Ситуация повторилась в пятом поколении ядра – вышедшую в июле 2022 г. версию 5.19 в октябре 2022 г. заменил на Linux 6.0.

Четвертое поколение Linux «дожило» до версии 4.20. А до Linux 3 в нумерации сборок царил полный хаос: например, все версии ядра 2.1.х, 2.2.х и 2.5.х были доступны только разработчикам, а версия 2.6 вышла в сентябре 2003 г. и постепенно обновлялась на протяжении семи с половиной лет, вплоть до версии 2.6.39, датированной маем 2011 г.

Пересчитать по пальцам

Одна из причин перехода к нынешней системе нейминга версий Linux – это то, во что эволюционировал человек. После релиза Linux 4.20 Торвальдс заявил, что у него «закончились пальцы на руках и ногах, с помощью которых можно считать» (ran out of fingers and toes to count on).

Спустя семь лет (Linux 4.20 вышел в декабре 2018 г.) Торвальдс внес дополнение к своему «правилу 20 пальцев». «Я дошел до того момента, когда меня начинают сбивать с толку большие числа (у меня снова почти не осталось пальцев на руках и ногах)», – сказал он (“I'm getting to the point where I'm being confused by large numbers (almost running out of fingers and toes again)).

Маркетинг ни при чем

Едва ли есть вероятность, что Торвальдс решил в очередной раз сменить нумерацию ядер Linux, только чтобы следовать нынешним трендам. В предыдущем десятилетии многие разработчики браузеров стали менять версии своих продуктов даже при выпуске незначительных апдейтов. В результате имеем Chrome 144, Firefox 147, Opera 127 и пр.

То же наблюдается и в среде операционных систем – Apple iOS не так давно перескочила с версии 18 до 26, а macOS – и вовсе с 15 на 26. Microsoft в свою очередь не стала выпускать Windows 9 после провальных Windows 8 и 8.1 и сразу перешла к Windows 10.

Но есть и исключения. К примеру, существующий с января 2015 г. браузер Vivaldi за 11 лет «дорос» только до версии 7.8. Vivaldi 1.0 вышел в апреле 2016 г.

В контексте индексации версий Linux Торвальдс часто говорил, что номера версий по сути бессмысленны. По его мнению релиз x.0 не более значим, чем любой другой, и обычно менее важен, чем тот релиз, который получит долгосрочную поддержку. Такие сборки помечаются дополнительным индексом LTS – Long-term support, реже – Long-time support.